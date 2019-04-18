﻿野鴿大軍 「入侵」 將軍澳﻿ ﻿千隻聚集居民怕 「中頭獎」﻿

據新一期《東周刊》報道，近年野鴿滋擾居民投訴大增，將軍澳坑口一帶更成重災區，近千隻野鴿不但佔領港鐵站的通風口，居民亦常「中頭獎」；近期野鴿更在住宅大廈窗外築巢生蛋，大量滋生的蟲蝨更經冷氣機口攻入屋內。



有將軍澳地區人士認為野鴿問題已失控，批評食環署未有積極檢控違例餵鴿人士，反而耗用公帑增設兩套攝錄機。惟該系統視野有限，《東周刊》記者更直擊餵鴿人士光天白日繼續在暗角「派糧」餵鴿。



「白鴿滿天飛，整條路滿佈鴿糞，好怕自己中頭獎。」在將軍澳居民裕先生眼中，坑口港鐵站對出一帶是重災區。現場所見，該處行人通道、公園均長期聚集近千隻野鴿，大部份站在燈柱、港鐵通風口等高位，經常隨處便溺，禍及途人。



另一居民劉先生說：「近年已不敢在家中開窗，試過有晚有約十多隻白鴿在窗外集結，花槽及晾衣架，全部都是雀屎，十分恐怖，惟有拍打窗門趕走牠們。由於部份野鴿在冷氣機位置築巢生蛋，哺養雛鳥，遺下大量鴿糞滋生的蝨蟲，「開啟冷氣機，就從風口位噴入屋內。」部分居民為阻野鴿在住所花槽等位置聚集，自行在外牆加裝鐵網，卻構成僭建風險，有機會被屋宇署發信要求清拆。



綠化工程吸引聚居



坑口社區主任王卓雅指野鴿肆虐，源自一七年港鐵坑口站對出空地進行綠化工程後，由於樹木增多，吸引野鴿聚居。起初只有三幾隻，惟近月已繁衍至近一千隻，當中清晨時候數量最多，「情況已蔓延至附近多個屋苑，甚至一個港鐵站之隔的景林邨，亦發現有野鴿的蹤影。」王卓雅認為野鴿數量激增，是有人違例餵飼所致。「一日五餐，由清晨五時到晚上七時都有不同人來餵鴿，但食環署鮮有執法。」



按照現行法例，公眾人士餵飼雀鳥弄污公眾地方，屬違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》。惟食環署過去三年，雖在該處接獲六十五宗投訴，卻只發出十多張定額罰款通知書，檢控個案僅得一宗。



食環署發言人表示已加緊巡查，去年六月安裝網絡攝錄機加強執法，並懸掛警告橫額、派發宣傳單張及加強清洗等。惟署方安裝的攝錄機形同虛設，拍攝範圍極之局限，餵飼野鴿人士輕易避開攝錄範圍，於凹槽或後巷一帶「盲點」如常餵飼。



上周三中午時份，記者於坑口發現有人涉違例餵飼。當時一名身穿黑衣、頭戴鴨舌帽的中年婦女，走進一條後巷快速「派糧」後急步離去，現場則遺下大量雀糞，大批野鴿四方八面飛至啄食。有街坊直言這名女子是餵飼常客：「曾嘗試叫她不要再餵飼，影響環境衞生，但反被對方指罵沒有愛心。」



非法餵飼失覓食能力



事實上，違例餵飼引致雀鳥滋擾問題困擾本港多個地區。按本月立法會文件，公眾人士餵飼雀鳥致弄污公眾地方的投訴，由一六至一七年度的三百七十二宗，增至一八至一九年二月的四百七十四宗，增加逾一百宗。其中，中西區、油尖旺、九龍城、大埔、元朗、西貢及離島區均有明顯增幅。



中文大學環境科學課程主任陳竟明說，市民餵飼雀鳥會改變牠們原有習性，失去應有覓食能力，建議加派人手阻止違例餵鴿。食環署則指，已設十九支專責執法小隊，並計劃今年再新增人手，除恆常執法行動外，亦會安排突擊檢控行動，遏止餵飼雀鳥致弄污公眾地方的違法行為。



