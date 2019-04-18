﻿「青蛙博士」守衞濕地﻿ ﻿防範外來物種入侵﻿

據新一期《東周刊》報道，劉惠寧除成立「香港濕地保育協會」，還在一間私人顧問公司擔任生態總監，最新項目是替政府研究外來入侵物種，制定政策如何防範。他指在香港大自然之中，不難發現外來入侵物種，就以荒廢魚塘為例，經常長滿俗稱「豬乸蓮」的鳳眼藍，「豬乸蓮非常粗生，以前很多農民用來製作餵飼豬隻的飼料，可在魚塘快速繁殖，生滿整個水面，遮擋陽光和氧氣進入水中，影響水中生物生長。」



劉惠寧接受《東周刊》訪問，他二話不說，選在西貢蕉坑的獅子會自然教育中心，原因是遷就他完成訪問後，可以趁黃昏時在此探望「老友記」盧文氏樹蛙。「牠們體積細小如手指頭，喜歡晚間出沒，而且鍾意躲藏在枯葉之中，靠雙眼很難有發現，惟有用耳朵聽。」盧文氏樹蛙是香港獨有的品種，曾被《世界自然保護聯盟紅皮書》列為極度瀕危，現在卻不難在野外找到，劉惠寧居功不少。



九一年大嶼山動工興建新機場，令渺無人煙的赤鱲角翻天覆地，影響在該處棲息的盧文氏樹蛙。時任世界自然基金會香港分會經理的他，負責領軍拯救小樹蛙。經過無數個晚上在山上守候，他的拯救隊成功捕捉數百隻盧文氏樹蛙，帶到港大實驗室及墨爾本動物園進行人工繁殖，兩年過後成功培殖至逾千隻，並將成長後的樹蛙帶到蕉坑等多個合適的香港郊外地區放生。劉惠寧經此一役，被外界稱為「青蛙博士」。



劉惠寧自幼喜歡動物，入讀聖類斯中學遇上教生物科的鮑嘉天神父，令他眼界大開。八十年代初市政局希望有系統記錄香港的兩棲及爬蟲類生物，邀請專家盧文（亦即發現盧文氏樹蛙的人）編寫相關圖鑑，無奈盧文中途患重病過身，惟有改找與盧文相識、同樣是兩棲及爬蟲類專家的鮑神父接手，當年仍是中學生的劉惠寧便奉命加入。結果《香港兩棲及爬蟲類》圖鑑於八六年出版，迅即成為香港權威圖鑑。劉惠寧坦言鮑神父才是此書的靈魂人物，「他為讓學生成名，堅持將自己排在作者名單最後。」這點令劉惠寧非常敬佩。



在港大完成博士課程，劉惠寧成為動物植物學專家，曾在嘉道理農場工作逾十年，一二年他回世界自然基金會香港分會，出任米埔自然保護禁區的濕地保護總監。



「我在米埔留下唔少腳毛」



對他而言，米埔很多回憶都是美好，記者跟他走一轉，不少村民主動跟他打招呼，「我在米埔住了很多年，留下唔少腳毛。」原來米埔也是他的拍拖勝地，在此結識了太太，婚後育有兩名兒子。



從事環保工作逾三十年，劉惠寧眼見米埔自然保護禁區有專人打理，已有妥善管理；惟在米埔附近約一千六百公頃的「濕地保育區」，以及外圍約一千二百公頃的「濕地緩衝區」，情況有天淵之別，現時已有約二百公頃、面積相等於九個太古城的魚塘荒廢，令他相當着急，擔憂影響后海灣濕地的生態價值。



