仁警救命扶弱逾30載「希望市民平安回家」

槍林彈雨擒悍匪，固然是警察典範，扶弱救命助市民也是警隊好榜樣。深諳急救的高級警員黃源偉，先後救活三名瀕死市民，又曾充當接生員，協助三名孕婦誕嬰，也為了便利老弱殘幼登上警車，建議為全港警車增設踏梯，獲警方高層批准安裝。這名「仁警」坦言，逾三十載警界生涯，一直秉持從警初心：「希望每一日、每一位市民，可以平安回家。」



「仁警」救命的故事，最新一宗發生於上月二十六日下午，五十一歲的黃大仙警區交通隊第二隊高級警員黃源偉，在龍翔道與龍池徑交界，為一名乘的士期間窒息的九個月大姓范女嬰進行急救，約兩分鐘成功救命，本報報道後，有不少網民激讚，原來其義舉還有不少。



黃源偉日前接受專訪，談及中四時已學習急救，源於喪母之痛。他憶述，一九七三年農曆正月初二，當時年僅四歲，隨母親和兄妹往拜年途中，母親因心臟病發，其間無人懂得施救，「如果懂得心外壓人工呼吸，媽媽可能有救。」



黃說八五年中五畢業，因貧困放棄升學，先後從事建築和通渠，其後投考警察，警校受訓期間，再習急救技巧，八八年優異成績畢業，隨即被派駐黃大仙警區，翌年在樂富邨遇上一位跑來求救的老婦，稱患糖尿病丈夫家中暈倒，失去呼吸，他隨即趕往施救，救回一命。



兩度成功救人，黃說感到鼓舞，但也遇上多次失敗經驗，幸仍無損其救人意志，惟兩次面對慘劇，卻感覺生死無常，其中九○年十月二十六日，土瓜灣道唯一大廈一幅僭建簷篷突然塌下，造成六死七傷，他趕至時發現「好多人被活埋」，無從施救；九三年元旦日凌晨，中環蘭桂坊發生人踩人慘劇，造成二十一死六十三傷，他奉召到場支援「抬屍」。



曾三度接生



救人於危難，黃源偉義無反顧，面對行將臨盆的孕婦，他也臨危不亂助產。他笑道，過往曾三度當接生員，首次是九十年代初，某天凌晨在牛池灣村發現孕婦已穿羊水，救護車尚未趕至，於是為對方接生，順利誕下第二胎；九六年則在黃大仙富山邨，發現一位未成年少女誕下嬰兒，他隨即為對方剪臍帶和照料嬰兒；去年又在藍田德田邨發現孕婦行將臨盆，但救護車遇塞車未及趕至，於是與同袍一起接生，「見證三個小生命誕生，很難忘！」



除了救命和接生，黃源偉另一角色，竟是警隊「發明家」。他解釋，一六年在觀塘偉業準備接載一名流浪長者返家，看到警車車廂與地面距離較高，該長者難以登車，同年與一名督察和一名警署警長，共同構思在警車添置流動踏梯，以輔助行動不便者，建議獲上級推薦參與「警隊建議書計劃」，結果獲頒發銅獎，現時所有新購置警車和約六成舊款警車，均安裝了該設備，當警車後門開啟時，踏梯會自動伸出，方便老少孕婦及傷殘人士上落。



黃源偉熱心救人助弱，優秀表現獲得肯定，前年獲頒發觀塘警區傑出警察獎勵計劃軍裝部─—資深組金獎。他表示，未來會一以貫之，讓市民安心出外、平安返家。



