﻿Jetso App限時優惠 低至35折買人氣咖啡用具

大家得閒放假嘅時候有咩做呢？與其Hea吓Hea吓又一日，不如學沖杯靚咖啡！Jetso AppO依家同丹麥咖啡茶具品牌Bodum合作嘅獨家網購優惠，入門級沖咖啡用具有低至三五折優惠，當中法式濾壓式咖啡壺同電動滴漏式咖啡及泡茶機更係新手必備品！電動滴漏式咖啡及泡茶機只係超抵價680元（原價1840元），只需要撳幾個掣，用最簡單嘅方式就可以沖出靚咖啡同茶。而用法式壓式咖啡壺，只須將咖啡粗粒放入熱水等幾分鐘，香濃嘅咖啡就誕生啦！用埋200元（原價440元）嘅Bodum不鏽鋼保溫杯，去到邊都可以買杯咖啡歎吓！立即Scan QR code去到我哋嘅獨家訂購專頁選購，帶晒高質嘅咖啡茶具用品返屋企啦！



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