﻿年輕藝術收藏家崛起﻿ ﻿業界看好港地利優勢﻿

本月初，美國藝術家畫作《THE KAWS ALBUM》在港錄得一億一千六百萬元的天價成交，當代藝術有價有市，與年輕收藏家近年崛起息息相關，更成為業界不可忽視的新客群。本港有畫廊兩成客人均為三十五歲以下，但購買力驚人，有人在今年短短三個月內，已買入逾三億元的藝術品。



業界分析，這批生力軍來自亞洲地區，主要為企業家或富二代，他們近年以建立收藏展現個人素養，部份更是藝術界的半專家，與過去以內地暴發戶為主，僅着重藏品升值潛力的買家，取態大相逕庭。年輕收藏家上升後，業界更看好香港佔盡地利優勢，短期內將壓過倫敦，成為全球第二大藝術品交易市場。每年三月，Art Basel、Art Central及各大拍賣行春拍陸續登場，香港亦在近年躍升為繼紐約、倫敦後，全球第三大藝術品交易中心。香港過去因鄰近內地，令藝術品交易日益蓬勃，而近年亞洲地區年輕收藏家的崛起，更被業界視為新助力，更看好香港可以在短期內壓倒倫敦，晉身全球第二。



本港著名藝術家林天行之子林沙洲，去年起於中環荷李活道經營「明畫廊」，空間逾三千呎，主力推廣中國當代藝術及新水墨藝術。他發現三十五歲以下的年輕收藏家，於近兩三年突然冒起，更具備相當的購買力。他以其畫廊為例，年輕收藏家佔其客戶總數不多於兩成，主要來自內地及台灣，部份來自沙特阿拉伯，但這五分一的客戶，卻佔其藝術品出售總額超過三成，扭轉年輕收藏家傾向買入中價藏品的刻板印象，「價值過百萬的藝術品，都有不少年輕收藏家有興趣，我們其中一位四十歲左右的客戶，今年已先後花費三億多元購入藝術品。」



事實上，國際藝術調查機構「藝術經濟（Art Economics）」與瑞銀已有類似發現。他們去年以問卷調查形式，了解來自英國、德國、新加坡、香港與日本的高端收藏家（即一百萬美元以上），數據指出亞洲市場的高端收藏家不少來自千禧世代（即於八十、九十年代出生的人），香港共有三成九，新加坡更高達四成六。



收藏着重展現個人素養



本港古董藝展Fine Art Asia創辦人黑國強指出，過去本港的藝術品市場幾乎由內地富豪主導，佔比例達八成。然而，亞洲近年湧現大批年輕收藏家，「內地只佔（總人數）四成，香港、台灣各佔兩成。」他續說，這批人主要為企業家、或者本身有收藏傳統的家族第二代、第三代，他們近年接手管理由父輩或自己建立的收藏，但相比過去內地豪客以投資為主的取態，眼前這批着重收藏的年輕人，更令黑國強對業界抱有希望，「以前內地人買藝術品像『戳手指』一樣，再貴都會買，但只關心收藏品一年後升值多少，但這批年輕收藏家教育程度高，部份人甚至有修讀相關課程。」



