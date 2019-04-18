﻿無線電基站買少見少﻿ ﻿5G電訊商高價搶靚位﻿

據《東周刊》新一期報道，網絡速度比現時快近二十倍的第五代流動通訊技術（5G），預計最快明年四月可提供服務，通訊事務管理局上月已分配部份5G網絡服務頻譜，給予三間電訊商，獲發牌的電訊商必須在五年之內，分階段設置至少二千五百個發射訊號的無線電基站。由於香港高樓大廈密集，加上電訊商安裝4G網絡時已見縫插針，導致可供安裝5G的有利位置買少見少，有電訊商為求搶靚位，最近不惜開出每月六萬元的「天價」。



「有電訊商出價月租六萬元，租用荃灣一個大型屋苑的數百呎天台，安裝可兼容5G裝置的無線電基站。電訊商好有誠意，一併提交了基站的圖則，但法團仍在考慮當中。」服務荃灣的工黨社區幹事趙恩來表示，區內面積相若的大廈天台無線電基站，月租一般只是二至三萬元。



天台成搶手貨



他稱近月收到多間電訊商的查詢，想尋找天台安裝可兼容5G裝置的無線電基站，天台愈高便愈值錢，但居民普遍抗拒於所住大廈增設基站，加上以往可以用作基站的天台位置早已出租，電訊商要覓新位置難上加難。坊間更有傳，電訊商對一些較佳位置的天台，甚至出價十萬元月租，利誘居民容讓他們設置基站。



《東周刊》發現，很多天台已成搶手貨，即使是樓層較矮的工廠大廈，亦同樣有價有市，其中荃灣一棟工廈的天台，便因為安裝電訊公司的無線電基站，每月穩袋五萬八千元租金。



上月通訊事務管理局公佈分配首批5G頻譜予三間電訊商，分別是香港電訊、數碼通及中國移動香港。按當局的牌照條款，營辦商須在五年內分階段設置至少二千五百個發射訊號的無線電基站。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，政府上月份配的5G頻譜，屬高頻段的26及28吉赫頻帶頻譜，穿透力較低，傳輸距離約只有一百米；營辦商需每二百米設置一個無線電基站才確保有足夠網絡覆蓋，因此5G的基站數量，肯定較現時4G的更多。他續指5G最常用到的頻譜是3.5吉赫頻帶，優點是穿透力高，可廣泛應用，因此被業內人士形容為「5G黃金頻譜」。通訊事務管理局預計，將於今年下半年拍賣3.5吉赫頻帶，最快明年四月便可推出5G服務。方保僑表示3.5吉赫頻帶的覆蓋較廣，估計每間電訊商在全港安裝近千個專有的無線電基站已足夠。



目前全港約有一萬個位置裝有無線電基站。有業內人士表示，由於政府仍未拍賣「5G黃金頻譜」，電訊商仍要時間評估究竟要新建多少相關基站。



世衞指沒充份證據證明合標準非電離輻射水平有損健康，但過去電訊商於多區設置基站時，均不時遇到居民反對。通訊辦在一六年至一八年，共接獲約七百宗有關基站輻射安全查詢及投訴，並測量逾一千五百次家居輻射水平，另測量四千四百多個基站輻射水平，兩者均沒超標。面對居民齊聲反對，電訊商惟有使出「銀彈」攻勢。







