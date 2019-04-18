﻿倡設「專家教師」表揚﻿ ﻿教學界憂僅流於名銜﻿

教師專業發展專責小組上月底向教育局提交的報告，建議學校設立「專家教師」名銜，表揚教學表現出眾的老師，並可按校本需要為其調配晉升職位。惟有校長質疑，報告未有列明「專家教師」的審批機制，恐影響其認受性；加上「專家教師」的薪酬待遇尚未明確，學界擔心「專家教師」僅屬「虛名」。



教師專業發展專責小組的報告提議，學校設立「專家教師」名銜，表揚在學與教、教學研究、建立專業學習社群等方面有卓越表現的教師，肯定其作為教師專業發展促導者的貢獻。報告指，學校可按校本需要，調配晉升職位予「專家教師」成為中層領導。



看似是「升職位」，然而魔鬼在細節。有校長指出，報告未有交代「專家教師」的審批機制、薪酬待遇等，有關建議未必如學界預期般理想。香港教育工作者聯會主席黃錦良指出，現時教師升至中高層職位，一般需兼顧教學以外的行政工作，惟過去有不少教學表現突出的老師，因對行政工作不感興趣，寧願選擇放棄晉升，故他認為增設「專家教師」能讓這類教師在專注教學的同時，有一定晉升機會。



獅子會中學校長、津貼中學議會當然執委林日豐亦坦言，過去中高層教師需兼顧行政工作，情況並不理想；而「專家教師」不必背負大量行政工作負擔，學校變相可保持甚至提升教學質素，各取所需。



報告未列審批機制



然而，小組報告僅以簡短篇幅提出「專家教師」建議，未有就其審批機制著墨，香港中學校長會主席鄧振強憂慮其認受性或受質疑。他建議本港「專家教師」就年資、教學表現、教研產出等方面接受評核，由官方統一審批，以確保認受性。



鄧振強指出，現時中小學的教師職系內設不同職級（rank），小組報告卻未有清楚指明「專家教師」的定位，「既不是一個rank，也不是一個post，『專家教師』會否只是精神上的鼓勵？」



仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄亦同意，若「專家教師」僅由校內自行評選，不同學校的標準或有不一，而且「專家教師」名銜應「跟老師」，而非「跟學校」，故應交由政府、大學等第三方機構負責審批工作。再者，雖然小組報告形容「專家教師」的用意是表揚教師，但未有提及其薪酬或待遇水平，學界恐其淪為「虛名」。



事實上，報告提及專責小組認為毋須硬性規定表揚與晉升直接掛鈎，廠商會中學校長麥耀光形容，若「專家教師」僅流於名銜，「等於給老師一張證書，但沒有實質回報。」他認為要肯定「專家教師」的付出，應提高其薪酬待遇，教育局可考慮調整現時的職級架構，新增以教學為主的職級，「例如分為高級學位教師（教學）和高級學位教師（行政），讓老師有不同發展。」



