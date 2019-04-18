﻿技術規限多 難阻老闆車﻿ ﻿道路收費計劃落實難﻿

中環塞車嚴重，港府視電子道路收費為救命草，不過，科技業界形容，中區道路複雜，有心避交費用的司機，只要在車牌加上反光物料，或以金屬阻撓接收器，容易避過法眼。收費模式亦是一大難題，業界直言，「老闆車」是塞車元兇，如採用收過路費形式，車輛將有入無出，不斷在繁忙路段兜圈，反加劇塞車。新技術亦將為公眾帶來私隱憂慮，加上徵費對有錢人無礙，「搵食車」及物流工人卻首當其衝，業界擔心措施淪為懲罰窮人的條例。



運輸署月初推出「中環核心區電子道路收費先導計劃」的初步構思，在中區擬定收費範圍，配合科技記錄駛進的車輛，並要求繳費，相關費用細節未定，惟政府期望計劃可減少區內整體交通流量約一成半，並將繁忙時段平均行車時速提高三至五公里。雖然外國多個主要城市均有實施電子道路收費，所用技術包括自動車牌識別、無線射頻識別系統及信號定位，但科技業界坦言，技術在港應用並不簡單。



加張錫紙妨礙識別車牌



APPTECH董事李治緯目前使用自動車牌識別技術，為商場及停車場作車輛管理。他認為政府要在道路繁多的中區，應用科技監察車輛及收費的難度高。他以車牌識別為例，即使人工智能可識別車牌，但中區車多且道路複雜，攝影機未必能拍攝清楚車牌，而有心避過收費的司機，亦可在車牌附近加上反光物料，「一張錫紙足以影響拍攝，車牌識別在室外要百分百做到仍有困難。」



另一種收費技術無線射頻識別系統需要在道路加裝接收器，以新加坡為例，政府於繁忙道路設立多個電子道路收費門架，車輛經過門架，就要收費。李治緯坦言，外國城鄉以主要幹道連結，政府在幹道加裝接收器，已可減低接收難度，惟港府初步劃出的收費範圍最少有二十個路口，要確保系統感應到所有駛進的車輛有困難，「如果每個路口都加一個接收器，是很大的工程。」



此外，系統要求車輛安裝接收器，但李治緯不諱言，干擾接收器的方法太多，除非政府立例，要求接收器置放於車輛指定位置，不受干擾，否則車主將設法令接收器失效，最終做不到收費效果。



即使解決以上技術問題，但不斷在中區兜圈的「老闆車」，亦為道路收費方式帶來難題。經常出入中環的「老闆車」司機Marco（化名）直言，約六、七成中環行駛的車輛都是接載老闆的私家車，他相信，電子道路收費未必能減少區內車流，「入得中環都是有需要的，例如老闆車，話知你要收多少錢。」香港新興科技教育協會創會會長洪文正認為，道路收費對早有抄牌準備的「老闆車」車主影響有限，「幾貴都有人付得起，反而是窮人、貨車司機受影響，成本大增。」



職業司機首當其衝



要杜絕「老闆車」在中區兜圈，有人建議按行車距離收費，事實上，倫敦市議會最近因應私營出租車數字上升，研究改革道路收費，按使用者進入收費區時間、地點及逗留時間長短，徵收不同費用，而非劃一收費。然而，楊全盛認為，射頻識別受技術所限，只能按車輛出入次數收費，未能計算「兜圈」距離，因此對「老闆車」阻嚇力有限。



