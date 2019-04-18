﻿質疑港大專家報告有誤﻿ ﻿「善豐」發展商誓討公道﻿

澳門「善豐花園」六年前因為停車場主力結構柱爆裂成危樓，其後被政府封閉，去年十月開始拆卸重建，預計二○二一年落成。但另一場風波原來正在爆發。今期《東周刊》報道，當年應邀赴澳為善豐檢測的香港大學專家團隊，報告指大廈停車場部份結構柱質量嚴重偏低，且碳化嚴重，發展商因而被告上法院。據悉，法院去年委託香港另一間化驗中心再為善豐詳細化驗，竟發現樣本均符合原設計標準。



「善豐花園九四年落成，我是第一手業主，住了十多年都相安無事；直至一一年旁邊大廈拆卸、翌年打樁，問題就出現，部份樓層走廊及住戶牆壁出現裂縫，去到十月更全幢變成危樓，一百四十四戶居民一直流離失所，到去年底，才等到善豐啟動重建，總算歸家有期。」善豐花園管理委員會主席黃敏生感慨地說。



危樓封閉多年終重建



位於沙梨頭海邊街的善豐花園，因為二樓停車場主結構柱爆裂、樓層出現損毁而被當局封閉。居民事後作出激烈抗爭，最終靠多位商人及街坊社團出手，籌到超過二億元重建，事件才得以化解。善豐花園重建工程於去年十月展開，估計業主最快可在二一年返回家園。



自一二年十月善豐緊急封閉後，澳門土地工務運輸局（下稱「工務局」）委託香港大學專家，包括土木工程系教授關國雄等三人，來澳協助善豐加固停車場結構柱，並徹查樓齡十八年大廈變危樓原因。港大專家報告稱，善豐二樓停車場多條結構柱的混凝土含量嚴重偏低，而且碳化深度非常大，整體安全系數遠低於要求，是導致事件主因。有關報告令善豐承建商「榮福」蒙上「偷工減料」罪名。榮福由澳門建築業名人何榮祥持有，善豐事件後，何一直堅稱對小業主問心無愧。事隔六年半，他接受《東周刊》獨家專訪，強調準備就緒，挑戰專家報告各項指控。



「我做這行四十年，堅持商譽比金錢更重要！我們在葡萄牙及香港參觀實驗過程，並聘請土木工程專家做顧問，加上請律師，至今已花費逾三千萬元，目的只有一個，就是要討回公道。」何榮祥說。他表示經過專家細心分析，發現多項在香港進行的化驗，都涉嫌無跟足「香港實驗所認可計劃」（HOKLAS）的標準檢測規例。



何榮祥說：「一二年港大專家報告，是委託香港一間化驗所進行化驗，調查指二樓停車場P9柱為首的結構柱，混凝土質量嚴重偏低。但我們質疑P9柱已受破壞，按標準不能測試；而化驗所由收到樣本到出報告，只用了一日，過程無將樣本浸水至飽和才化驗；整份報告，右上角亦無蓋上香港認可處（HKAS）印章。種種細節，都無跟HOKLAS規例，化驗認受性成疑。」在碳化測試方面，何榮祥調查發現，化驗人員當時無用到Method 2標準要求的內窺鏡儀器，只用了Method 1的鑽孔加鋼軟尺量度，令人質疑化驗報告資料。



指測試方法不合標準



「這次混凝土強度測試，針對善豐二樓停車場結構柱化驗，取樣本方式寫着『縱向』，但從現場紀錄和相片所見，明明是『橫向』，『縱向』取樣本有違業界認知，但我唔明專家睇報告時點解留意不到。」何榮祥說。現時榮福、其母公司東主，以及當日起樓的工程師，同時被澳門政府控告和索償。據悉，法院去年委託香港另一間化驗中心，再就善豐一至三樓結構柱測試，得出的數據均符合當年的設計標準，與一二年的檢測差異極大。



善豐花園工程師沙利士質疑首份報告的檢測數據，已向檢察院提出刑事檢舉，以及向港大教授及其委派的化驗中心作出追究；榮福則多次向香港認證處發律師信投訴有關化驗所，但今年二月，認證處裁定該化驗所於善豐花園的個案，化驗與該處認可需求一致，調查結束。對於有關裁決，何榮祥直言不滿，擬入稟香港高等法院進行司法覆核，「打到去曾孫嗰代都要打！」



