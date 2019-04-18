﻿藝術節撥款七年不變﻿ ﻿康文署稱將增撥一成﻿

審計署發表報告，提及政府過去七年給香港藝術節的基本撥款不變，約佔藝術節總收入的一成三。康文署回應指，待立法會通過預算案，新年度將向藝術節增加一成基本撥款至近一千八百九十萬元。



繼財政司司長陳茂波在《財政預算案》中提出向包括香港藝術節在內的藝團增加撥款之後，審計署昨天發表《衡工量值》報告，提及政府給香港藝術節的基本撥款在過去七年皆不變，維持於一千七百一十八萬元的水平，並建議相關部門就資助金額適時檢討，包括有限期之額外撥款。康文署回應審計署報告，指待立法會通過預算案，將於新年度向藝術節增加撥款一成，即加至一千八百八十九萬元。



香港藝術節表示感謝，並歡迎康樂及文化事務署有意在來年對本會的基本撥款作一成的溫和增加，並期盼撥款將來能得到定期檢討。



另外，《衡工量值》報告指，藝術節在管治上需要改善申報利益衝突的做法。根據藝術節規定，執行委員會及其下支援委員會每名成員需要簽署申報利益衝突的承諾書，並應在加入委員會時及其後每次周年大會後簽署。不過，根據藝術節的記錄顯示，由一四年至一八年間，執行委員會及其下支援委員會的成員中，每年有三成半至五成四沒有簽署申報利益衝突的承諾書。



藝術節回應指，以該會這個規模不大但肩負使命的機構，在有限的政府資助下，不一定能達到如特區政府的行政程序及保存紀錄的標準，但一直秉持向公眾問責和盡心盡力做好工作的精神。



藝術節歡迎審計署提出有關改善程序及存檔方面的建議，並會在未來加強這些方面的工作。



