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婦向官掟銀仔 判罰款千元

2019-04-18 列印
■裁判官指被告賴容對法律無知，案件不涉及襲擊。
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　　曾在高等法院向法官「掟銀仔」的婦人賴容去年九月在高等法院應訊時，其友人因不斷在庭上發言而遭聆案官下令離庭，賴為了阻止友人離開遂與保安拉扯，以致她與女保安二人受傷。賴容昨於東區裁判法院被裁定阻礙公職人員執行公務罪成，林子勤裁判官指案件不涉及襲擊，只是源於被告對法律的無知，林官指賴容多年受精神病困擾，更有自殺傾向，故監禁不是合適的判刑，考慮到賴容的精神及經濟狀況後最終判其罰款一千元。

　　林子勤裁判官判刑時被告賴容及法庭職員互相掙扎，以致雙方受傷，賴容當天一意孤行要保護其朋友不被驅逐離庭，只因對法律無知而固執行事。東區區議會議員黎志強為賴容撰寫的求情信中表示，賴容於二〇〇九年因勞資糾紛而精神受創後， 十年來受庸醫誤診，病情及經濟狀況每況愈下，生活備受折磨。

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