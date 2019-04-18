﻿警方總動員﻿ ﻿「反轉五大黑幫」﻿

據新一期《東周刊》報道，現時活躍本港的黑幫，主要為新義安、和勝和、十四K、水房，以及和合圖，在警方長年累月狙擊下，各幫派不少元老或重量級人物皆官司纏身，甚至「着草」逃離香港；新冒起的一班少壯派頭目為爭上位，動輒吹雞晒馬跟同門或其他幫派大廝殺，並恃惡橫行圖擴充勢力版圖，一場又一場的腥風血雨，令江湖秩序蕩然無存。



消息人士向《東周刊》透露，今年是黑幫選舉年，和勝和、水房及和合圖均會換坐館，肯定有排亂！尤其和勝和，每次換屆例必引發內鬥，加上幫中一股網絡勢力極速發展，坐館席位隨時要「三變四」，否則更加爭崩頭。



《東周刊》得悉，警隊最高層已下達「邊個攞威，拉邊個先」的最新反黑密令，並由王牌部門「○記」（有組織罪案及三合會調查科）負責部署歷來最大規模反黑任務，聯同警隊多個部門，包括刑事情報科、財富調查組，科技罪案組、各環頭反黑組，及機動部隊等，在各警區以至網絡上的虛擬世界採取連串掃蕩行動。



《東周刊》日前直擊○記在尖沙咀的頭炮行動，率先打擊區內所有黑幫睇場的酒吧、夜總會等場所；副警務處長（行動）鄧炳強更親自到場督師，以示警方對付黑社會活動絕不手軟。消息指，警方今次總動員「反轉五大黑幫」，最少會持續至暑假。­­



警務處處長盧偉聰今年初總結過去一年本港的罪案數字時強調，警方繼續以打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行為「處長首要行動項目」之一，開展以情報為主導的行動及臥底行動，打擊黑社會目標人物及其活動，特別針對利用青少年犯罪的不法份子；同時亦會採取積極措施，調查和充公相關的犯罪得益。



警方主要針對的黑社會，正是目前本港最活躍兼成員最多的五大幫會，即新義安、和勝和、十四K、水房及和合圖。一名資深反黑專家向《東周刊》說：「警方長期以來做了很多情報及臥底工作，近年相繼收網，將一些在幫會中具影響力的元老及重量級成員拘捕並落案起訴。部份已入罪坐監，亦有多人官司纏身，一小撮目標人物即使一單案僥倖脫罪，但有其他案排住隊來告他們。」



該反黑專家舉例說：「有『屯門之虎』之稱、綽號『跛榮』的新義安頭目，一三年涉洗黑錢罪被告上法庭，雖然最後上訴得直，但他在屯門的勢力，已遭後起的同門『肥傑』接收。」



不過只靠打打殺殺爭上位的肥傑，很快也被警方臥底蒐集到罪證，在一六年○記採取的「利刺行動」中被拘捕及起訴，最後他棄保潛逃，至今仍未夠膽返港找數。



另一活躍幫會和勝和的多名高層成員，包括活躍新界區的現屆坐館之一「寸仔」，以及雙花紅棍「日本仔」等，亦在早前因涉嫌自稱三合會成員或幹事，及以三合會成員身份行事而被警方拘捕，統統官司纏身。



和勝和爭做坐館



「今年是黑幫選舉年，有三個幫會的坐館要換屆，其中三年選一次的和勝和情況最混亂，勢爆發連場惡鬥。」該反黑專家指，和勝和上次換屆，曾因選兩個還是三個坐館，出現鬼打鬼局面，惹來警方連環打擊，各派系為免繼續冇運行，才勉強接納三坐館方案，表面上平息紛爭。



「今次情況更複雜，和勝和除了原有三個派系想繼續推舉人選任坐館之外，另一股新勢力近年在網絡上搞了很多偏門生意，且搵到大錢，其頭目『金融趙』，已經放晒風要爭做坐館。」反黑專家說。



年約四十歲的「金融趙」，之前專門經營外圍波馬和召妓網等，但隨着網絡科技愈趨發達，他近年更在海外神秘地方開辦地下賭場，主要提供直播百家樂，既可同時讓身處不同地方的客仔賭錢，亦可避開警方的掃蕩，因而搵個盆滿鉢滿。



「金融趙後來又睇中網上行騙盛行，實行自己組隊撈埋一份，主要是搵人上網扮靚女冧客投資倫敦金。」該反黑專家續說：「警方發現他們的𢱑銀手法愈來愈『進取』，派出臥底混入其公司蒐證，並在去年七月採取『高越行動』，將一干人等拘捕。」雖然金融趙的倫敦金騙局被搗破，但警方不排除他還涉及其他網上犯罪活動，加上他或會成為坐館，已被○記及反黑組列為狙擊目標之一。



另一幫會和合圖的坐館選舉，有指很大機會由「荃灣輝」勝出，揸數由「大眼」負責；水房新坐館的大熱是「老二」，「福來朱」或擔任揸數。雖然這兩幫會的揸弗人之位看似沒太大競爭，但○記及反黑組仍會睇到實，以防生亂。



新義安內鬥搶地盤



至於以家族承傳做龍頭的新義安，雖然沒有選坐館的是非，卻因為不同派系之間的利益衝突，新一輩的少壯派頭目，近年更爆發連場同門廝殺，至今仍未平息。



該反黑專家透露，新義安除了屯門區的小頭目經常互搶地盤之外，近年鬥得最厲害就是將軍澳、觀塘和尖沙咀三個派系，「一直以來觀塘和將軍澳的老新仔，千方百計想出尖沙咀食大茶飯，相反尖沙咀一派亦有頭目想擴充勢力版圖至將軍澳。」



去年九月新義安一名在將軍澳公園賭檔做睇場的女子，在尚德邨商場對開涼亭遭兩名刀手伏擊，身中七刀重傷。女傷者的同門兄弟其後在附近景林邨停車場，向一部目標私家車縱火報復，火警波及另外五十二部車輛。



案件背後涉及活躍觀塘的新義安頭目「阿吊」聯同尖沙咀派系人馬，圖殺入將軍澳與當地的頭目「少君」爭地盤。兩幫人馬及後繼續互相廝殺，甚至演變成日光日白街頭截車斬人，完全失控，即使幫中元老介入調停，亦無法壓制連場腥風血雨。



「事件令警方高度關注，O記亦由那時開始，採取針對性打擊新義安的行動，加上日前有老新仔疑似吸食毒品後，在尖沙咀山林道街頭橫行叫囂，並與警員對峙，使警方即時加重力度，晚晚去尖沙咀掃場。」該反黑專家說。



本周日凌晨，《東周刊》記者在尖沙咀直擊警方的掃場行動期間，更發現警務處副處長（行動）鄧炳強親自到場督師。他凌晨零時十五分左右出現，在漆咸道南嘉芙中心內指揮及監察行動，直至凌晨三時許才離開。



消息指，當晚行動由O記統籌，聯同機動部隊、西九龍總區及尖沙咀警區反黑組等，大批軍裝及便衣探員由漆咸道南近寶勒巷一帶至山林道，兵分多路逐間酒吧及夜總會等娛樂場所搜查，並在各夜場的主要出入口設置登記站，所有人出入均需提供資料，行動直至接近清晨才結束。



據悉，山林道最近新開至少三間可以跳舞的樓上酒吧，分別由新義安、十四K及和勝和做睇場，並在場內販賣毒品。「這裏幾乎晚晚有人吸毒，吸完就起勢跳舞、飲酒，直至清場離開時，好多人仍未醒，經常在街上因身體碰撞而打交。」知情人士說。



「邊個攞威，拉邊個先」



《東周刊》得悉，警隊最高層已下達「邊個攞威，拉邊個先」的最新反黑密令，由O記負責部署歷來最大規模、代號「犁庭掃穴」的反黑任務，並且在有需要時，可以動員警隊不同部門配合，包括刑事情報科、財富調查組、科技罪案組、各環頭反黑組，以及機動部隊等。



一名○記警官說：「這次是罕有地以漁翁撒網式掃蕩五個活躍黑幫，行動早前已經展開，預計最少會持續至暑假，期間亦會啟動粵港澳每年的聯合跨境反黑行動『雷霆2019』，估計屆時會有不少正在『着草』或涉及跨境罪行的幫會中人落網。」



