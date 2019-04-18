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﻿警方總動員﻿ ﻿「反轉五大黑幫」﻿

2019-04-18 列印
■警方早前在尖沙咀進行反黑活動，打擊區內所有黑幫睇場的酒吧、夜總會等場所。
■去年九月新義安一名在將軍澳公園賭檔做睇場的女子遭兩名刀手伏擊，身中七刀重傷。
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　　據新一期《東周刊》報道，現時活躍本港的黑幫，主要為新義安、和勝和、十四K、水房，以及和合圖，在警方長年累月狙擊下，各幫派不少元老或重量級人物皆官司纏身，甚至「着草」逃離香港；新冒起的一班少壯派頭目為爭上位，動輒吹雞晒馬跟同門或其他幫派大廝殺，並恃惡橫行圖擴充勢力版圖，一場又一場的腥風血雨，令江湖秩序蕩然無存。

　　消息人士向《東周刊》透露，今年是黑幫選舉年，和勝和、水房及和合圖均會換坐館，肯定有排亂！尤其和勝和，每次換屆例必引發內鬥，加上幫中一股網絡勢力極速發展，坐館席位隨時要「三變四」，否則更加爭崩頭。

　　《東周刊》得悉，警隊最高層已下達「邊個攞威，拉邊個先」的最新反黑密令，並由王牌部門「○記」（有組織罪案及三合會調查科）負責部署歷來最大規模反黑任務，聯同警隊多個部門，包括刑事情報科、財富調查組，科技罪案組、各環頭反黑組，及機動部隊等，在各警區以至網絡上的虛擬世界採取連串掃蕩行動。

　　《東周刊》日前直擊○記在尖沙咀的頭炮行動，率先打擊區內所有黑幫睇場的酒吧、夜總會等場所；副警務處長（行動）鄧炳強更親自到場督師，以示警方對付黑社會活動絕不手軟。消息指，警方今次總動員「反轉五大黑幫」，最少會持續至暑假。­­

　　警務處處長盧偉聰今年初總結過去一年本港的罪案數字時強調，警方繼續以打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行為「處長首要行動項目」之一，開展以情報為主導的行動及臥底行動，打擊黑社會目標人物及其活動，特別針對利用青少年犯罪的不法份子；同時亦會採取積極措施，調查和充公相關的犯罪得益。

　　警方主要針對的黑社會，正是目前本港最活躍兼成員最多的五大幫會，即新義安、和勝和、十四K、水房及和合圖。一名資深反黑專家向《東周刊》說：「警方長期以來做了很多情報及臥底工作，近年相繼收網，將一些在幫會中具影響力的元老及重量級成員拘捕並落案起訴。部份已入罪坐監，亦有多人官司纏身，一小撮目標人物即使一單案僥倖脫罪，但有其他案排住隊來告他們。」

　　該反黑專家舉例說：「有『屯門之虎』之稱、綽號『跛榮』的新義安頭目，一三年涉洗黑錢罪被告上法庭，雖然最後上訴得直，但他在屯門的勢力，已遭後起的同門『肥傑』接收。」

　　不過只靠打打殺殺爭上位的肥傑，很快也被警方臥底蒐集到罪證，在一六年○記採取的「利刺行動」中被拘捕及起訴，最後他棄保潛逃，至今仍未夠膽返港找數。

　　另一活躍幫會和勝和的多名高層成員，包括活躍新界區的現屆坐館之一「寸仔」，以及雙花紅棍「日本仔」等，亦在早前因涉嫌自稱三合會成員或幹事，及以三合會成員身份行事而被警方拘捕，統統官司纏身。

和勝和爭做坐館

　　「今年是黑幫選舉年，有三個幫會的坐館要換屆，其中三年選一次的和勝和情況最混亂，勢爆發連場惡鬥。」該反黑專家指，和勝和上次換屆，曾因選兩個還是三個坐館，出現鬼打鬼局面，惹來警方連環打擊，各派系為免繼續冇運行，才勉強接納三坐館方案，表面上平息紛爭。

　　「今次情況更複雜，和勝和除了原有三個派系想繼續推舉人選任坐館之外，另一股新勢力近年在網絡上搞了很多偏門生意，且搵到大錢，其頭目『金融趙』，已經放晒風要爭做坐館。」反黑專家說。

　　年約四十歲的「金融趙」，之前專門經營外圍波馬和召妓網等，但隨着網絡科技愈趨發達，他近年更在海外神秘地方開辦地下賭場，主要提供直播百家樂，既可同時讓身處不同地方的客仔賭錢，亦可避開警方的掃蕩，因而搵個盆滿鉢滿。

　　「金融趙後來又睇中網上行騙盛行，實行自己組隊撈埋一份，主要是搵人上網扮靚女冧客投資倫敦金。」該反黑專家續說：「警方發現他們的𢱑銀手法愈來愈『進取』，派出臥底混入其公司蒐證，並在去年七月採取『高越行動』，將一干人等拘捕。」雖然金融趙的倫敦金騙局被搗破，但警方不排除他還涉及其他網上犯罪活動，加上他或會成為坐館，已被○記及反黑組列為狙擊目標之一。

　　另一幫會和合圖的坐館選舉，有指很大機會由「荃灣輝」勝出，揸數由「大眼」負責；水房新坐館的大熱是「老二」，「福來朱」或擔任揸數。雖然這兩幫會的揸弗人之位看似沒太大競爭，但○記及反黑組仍會睇到實，以防生亂。

新義安內鬥搶地盤

　　至於以家族承傳做龍頭的新義安，雖然沒有選坐館的是非，卻因為不同派系之間的利益衝突，新一輩的少壯派頭目，近年更爆發連場同門廝殺，至今仍未平息。

　　該反黑專家透露，新義安除了屯門區的小頭目經常互搶地盤之外，近年鬥得最厲害就是將軍澳、觀塘和尖沙咀三個派系，「一直以來觀塘和將軍澳的老新仔，千方百計想出尖沙咀食大茶飯，相反尖沙咀一派亦有頭目想擴充勢力版圖至將軍澳。」

　　去年九月新義安一名在將軍澳公園賭檔做睇場的女子，在尚德邨商場對開涼亭遭兩名刀手伏擊，身中七刀重傷。女傷者的同門兄弟其後在附近景林邨停車場，向一部目標私家車縱火報復，火警波及另外五十二部車輛。

　　案件背後涉及活躍觀塘的新義安頭目「阿吊」聯同尖沙咀派系人馬，圖殺入將軍澳與當地的頭目「少君」爭地盤。兩幫人馬及後繼續互相廝殺，甚至演變成日光日白街頭截車斬人，完全失控，即使幫中元老介入調停，亦無法壓制連場腥風血雨。

　　「事件令警方高度關注，O記亦由那時開始，採取針對性打擊新義安的行動，加上日前有老新仔疑似吸食毒品後，在尖沙咀山林道街頭橫行叫囂，並與警員對峙，使警方即時加重力度，晚晚去尖沙咀掃場。」該反黑專家說。

　　本周日凌晨，《東周刊》記者在尖沙咀直擊警方的掃場行動期間，更發現警務處副處長（行動）鄧炳強親自到場督師。他凌晨零時十五分左右出現，在漆咸道南嘉芙中心內指揮及監察行動，直至凌晨三時許才離開。

　　消息指，當晚行動由O記統籌，聯同機動部隊、西九龍總區及尖沙咀警區反黑組等，大批軍裝及便衣探員由漆咸道南近寶勒巷一帶至山林道，兵分多路逐間酒吧及夜總會等娛樂場所搜查，並在各夜場的主要出入口設置登記站，所有人出入均需提供資料，行動直至接近清晨才結束。

　　據悉，山林道最近新開至少三間可以跳舞的樓上酒吧，分別由新義安、十四K及和勝和做睇場，並在場內販賣毒品。「這裏幾乎晚晚有人吸毒，吸完就起勢跳舞、飲酒，直至清場離開時，好多人仍未醒，經常在街上因身體碰撞而打交。」知情人士說。

「邊個攞威，拉邊個先」

　　《東周刊》得悉，警隊最高層已下達「邊個攞威，拉邊個先」的最新反黑密令，由O記負責部署歷來最大規模、代號「犁庭掃穴」的反黑任務，並且在有需要時，可以動員警隊不同部門配合，包括刑事情報科、財富調查組、科技罪案組、各環頭反黑組，以及機動部隊等。

　　一名○記警官說：「這次是罕有地以漁翁撒網式掃蕩五個活躍黑幫，行動早前已經展開，預計最少會持續至暑假，期間亦會啟動粵港澳每年的聯合跨境反黑行動『雷霆2019』，估計屆時會有不少正在『着草』或涉及跨境罪行的幫會中人落網。」

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