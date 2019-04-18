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﻿旅巴皇崗口岸猛撼私家車

2019-04-18 列印
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　　昨晨約七時，內地皇崗口岸發生嚴重交通意外。一輛中港牌旅遊巴，駛至口岸入境閘口附近突然失控，在未有減速下向前衝，最少撞及兩輛中港私家車及七人車（見圖），並將其中一輛七人車，更推前撞夾在閘口支柱之間，七人車嚴重損毀及司機受傷被困車內，碎片散在地上；另一輛私家車則被推撞上石壆。報警後消防員到場將受傷司機救出，救護員將傷者送院。警方事後封鎖現場，旅遊巴司機事後在現場協助調查，意外原因仍調查中。
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