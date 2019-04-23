視陽明山莊物業為「愛的禮物」 湘少紅顏知己 興訟爭豪宅單位

本報得悉，生前位列香港富豪榜排名第十位、擁六百億元身家的新鴻基地產前主席郭炳湘，其紅顏知己唐錦馨（Ida）日前透過一家BVI公司入稟高院，控告「湘少」生前相熟的一名執業律師，要求他交出受委託持有陽明山莊一個豪宅的「華新發展有限公司」的一半股權，而「華新發展有限公司」另一半股權由「湘少」的BVI公司持有，Ida則任BVI公司的董事。據悉，Ida視該陽明山莊豪宅為「湘少」生前餽贈的「愛的禮物」。Ida今次興訟，或將掀起與「湘少」正室李天穎爭產的第一炮。記者︰徐曉伊



該宗爭奪物業案，經《頭條日報》多月偵查，揭發入稟民事訴訟的原告BVI公司 Fortune Aces Ltd，是郭炳湘生前在英屬處女群島成立，由他任股東，而唐錦馨則任BVI的董事。至於案中的被告為律師鍾廉同，根據律師會資料顯示，鍾廉同屬於毛雲龍律師行的執業律師。據知，郭炳湘生前與律師鍾廉同相熟，彼此份屬朋友。



消息稱，比郭炳湘年長四歲的唐錦馨（ Ida ），獲「湘少」贈送陽明山莊一單位，但他為免家人得悉，故非以個人或公司名義購入，乃藉一家BVI公司名義，由相熟的律師出面，以信託形式共同買入持有涉案陽明山莊單位。該單位由「華新發展有限公司」持有，BVI持一股即一半股權，另一股百分之五十股權由鍾廉同以信託身份持有。事實上，郭炳湘幕後出錢購入該單位。



身為帝國集團主席郭炳湘去年十月二十日離世，終年六十八歲。據悉，其正室李天穎為防丈夫家產被侵佔，一度委派律師嚴查丈夫生前名下所有本港私人或離岸公司資料、銀行戶口，甚至搜查丈夫租用夏愨道兩層商廈單位內的電腦及文件資料。據知，其中一個辦公室是由「湘少」代付租金供紅顏知己唐錦馨使用，李天穎終揭發丈夫臨終前在私人戶口提取現金四千萬港元，購入陽明山莊第六座一個實用面積二千一百多方呎豪宅，並由「華新發展有限公司」持由，李天穎即發律師信向唐錦馨查明究竟，並要求對方交出相關公司資料及物業單位。



控「湘少」相熟律師 促交出股權



假若唐錦馨拒絕交出陽明山莊物業單位，以及一切與郭炳湘生前有聯繫的公司資料，不排除李天穎及唐錦馨或要對簿公堂，從而掀起新一輪的爭產案。



案中涉及「愛的餽贈」物業單位是大潭水塘道八十八號陽明山莊「凌雲閣」第六座二字樓四十三室。土地查冊資料顯示，該單位建築面積為二千七百二十二平方呎，實用是二千一百六十七呎，於二○○四年四月由「華新發展有限公司」（Wah Sun Development Ltd ）以一千八百萬港元購入，華新發展當時的股東是由潘氏夫婦擁有。直至二○一七年六月「華新發展有限公司」的兩股權則由潘氏夫婦以四千萬港元轉售給Fortune Aces Ltd（ 裕能有限公司）及律師鍾廉同，雙方各持一股。



唐錦馨早前透過她擔任董事的BVI公司，即Fortune Aces Ltd入稟高院控告執業律師鍾廉同，要求對方須按照原告BVI公司的指示，同意委任兩名「華新發展」的董事，以及禁止律師鍾廉同未經原告BVI公司的同意或許可，將身為「華新發展」股權受託人得到的公司資料洩露給任何第三者。根據司法網頁顯示，該案件已定於六月五日作初次提訊。



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