警破偽鈔集團拘四男女粗製濫造「大牛」「紅衫魚」

警方表示，上月中至本月，警方接到多個商戶報警，共涉及三十四宗不法之徒以偽鈔付款報告，其中二十九宗為使用五百元偽鈔，五宗為一百元偽鈔，收到偽鈔商戶主要集中在深水埗區，大部份為食肆、服飾店和家品店等。警方商業罪案調查科接手調查後，鎖定了一個偽鈔集團。
探員連日根據線報調查及蒐證後，發現偽鈔集團租用香港仔湖北街一個商業單位用作偽鈔工場，並僱用「車手」成員，將偽鈔拿到食肆及店舖消費。本月二十及二十一日一連兩天進行代號「拔苗」拘捕行動，掩至湖北街目標單位，檢獲二百七十張面值五百元的懷疑偽製紙幣，約八百五十張面值一百元的懷疑偽製紙幣，以及一批藥水、銀行印章等懷疑製造偽製紙幣工具。
行動中，探員拘捕一名相信為集團主腦的三十二歲姓葉本地男子，他涉嫌「製造偽製紙幣」及「串謀行使偽製紙幣」被捕。探員其後掩至秀茂坪、青衣及大埔區，分別拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎二十四至四十三歲，涉嫌「行使偽製紙幣」，檢獲五張面值五百元的懷疑偽製紙幣。警方相信成功瓦解一個懷疑本地製造及行使偽鈔集團，集團活躍約一個月，檢獲偽鈔總值約二十二萬元。
雷射打印無手感
警方表示，行動中檢獲偽鈔全部為一○年版滙豐五百及一百元鈔票，檢獲製鈔工具包括燙金機、銀行蓋章、熒光劑和剪裁工具，以往案件較少使用燙金機，是近五年來相同類案件，所使用工具最為齊全的一次。
警方稱，檢獲偽鈔屬家庭式雷射打印機製造，質素差，肉眼能分辨，偽鈔右上角的動感變色圖案不會變色，中間的開窗式金屬線在燈光下會看到斷開及模糊，偽鈔同時沒有凹凸感。