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土瓜灣便利店收假「金牛」

2019-04-23 列印
■懷疑收到千元偽鈔的便利店。
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　　土瓜灣一間便利店亦收到懷疑假一千元鈔票，店舖一名男職員昨日點算營業額時，發現一張疑為假一千元鈔票報警。警員調查後列行使偽製紙幣處理，並通緝一名年約三十五歲涉案男子，暫未有人被捕。

　　現場為浙江街一間便利店，昨午三時許，一名三十歲姓莊男職員，點算收銀機內營業額時，發現一張一千元面額鈔票懷疑為偽鈔報警。據悉，警員接報到場，翻看閉路電視錄影，發現昨凌晨時份，一名男子到店內購物後，以一張一千元鈔票給職員找贖，疑他與案有關。警方調查後，案件列行使偽製紙幣處理，並檢走懷疑一千元假鈔，稍後檢驗真偽，暫未有人被捕。警方現追緝一名年約三十五歲、肥身材及蓄啡色短髮男子，其犯案時穿白色上衣、深色短褲及黑色拖鞋。
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