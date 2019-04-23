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美股中段跌20點

2019-04-23 列印
　　美國股市本周首個交易日低開，杜指中段報二六五三九點，跌二十點；納指則報七九九八點，升零點五六。滙控美國預託證券價格見六十七點八七港元，升零點二七港元；騰訊則見三百九十點一九港元，跌一點四一港元。紐約期金報每盎司一千二百七十六點五美元，升零點五美元。
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