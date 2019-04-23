﻿斯國恐襲增至290死 ﻿﻿港發紅色外遊警示﻿

斯里蘭卡周日發生連環恐怖襲擊，三座教堂和四間酒店及一處住宅區受炸彈攻擊，死亡人數攀升至二百九十人，超過五百人受傷，其中有三十二名外國人罹難。中國大使館證實有兩名中國公民遇難。香港政府向斯里蘭卡發出紅色外遊警示，呼籲市民如非必要，避免前赴當地。



斯里蘭卡周日首都科倫坡及周邊地區自早上起連環發生八宗爆炸，三所教堂、四家酒店及一處住宅區遇襲，包括旅遊地標聖安東尼教堂及香格里拉等三家五星級酒店，至少兩宗襲擊涉及自殺式炸彈襲擊，其中一名兇徒是在酒店自助早餐排隊時引爆。警方拘捕二十四名疑犯，全部是當地人。



據悉，其中一名在爆炸中身亡的兇徒，是當地近年冒起的伊斯蘭激進組織創辦人，該組織曾公開支持「伊斯蘭國」。國防部長指，很可能是極端宗教份子發動這次連環恐襲。



爆炸至少造成二百九十人死亡，逾五百人受傷。當局暫時證實有三十二名外國人罹難，包括三名印度人、三名英國人、兩名持英美雙重護照的人士等。中國大使館證實兩名中國公民遇難，另有五名中國公民失蹤；五名中國公民受傷，其中兩人傷勢較重，三人輕傷。



香港政府向斯里蘭卡發出紅色外遊警示。政府發言人表示：「計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開人群聚集的地方。」



新華旅遊總經理蘇子楊表示，目前有兩個旅行團在斯里蘭卡，事發時正遊覽中部及東北部景點，全部安全，暫時未有團友要求提早回港，會繼續行程，但取消坐火車體驗，改為坐旅遊巴到南部城市觀光，回程時會直接由南部到科倫坡國際機場，不會到科倫坡市內觀光。



