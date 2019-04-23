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斯國女名廚及女兒同喪命

2019-04-23 列印
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　　斯里蘭卡連環炸彈襲擊，奪去當地一位家傳戶曉女廚師及其女兒的性命。兩母女當天早上在遇襲香格里拉酒店吃早餐，還拍下溫馨合照，詎料成為遺照。

　　該名女廚神是馬亞鄧恩（見圖），她與家人出事時在香格里拉酒店內一起吃早餐，女兒尼桑加還分享一家同枱吃早餐的照片，但馬亞鄧恩母女最終死於襲擊中。馬亞鄧恩在斯里蘭卡非常著名，她出食譜，開烹飪學校，還上電視節目教煮美食。

　　在同一酒店被炸彈炸散的還有一個英國家庭。爆炸發生時，英國遊客尼科爾森與妻子安妮塔和一對子女在吃早餐，襲擊發生後，尼科爾森受傷，大難不死，但安妮塔和十一歲兒子亞歷克斯不幸罹難，幼女安娜貝爾下落不明。據英國傳媒報道，安妮塔是律師，在新加坡執業。

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