斯國女名廚及女兒同喪命

該名女廚神是馬亞鄧恩（見圖），她與家人出事時在香格里拉酒店內一起吃早餐，女兒尼桑加還分享一家同枱吃早餐的照片，但馬亞鄧恩母女最終死於襲擊中。馬亞鄧恩在斯里蘭卡非常著名，她出食譜，開烹飪學校，還上電視節目教煮美食。
在同一酒店被炸彈炸散的還有一個英國家庭。爆炸發生時，英國遊客尼科爾森與妻子安妮塔和一對子女在吃早餐，襲擊發生後，尼科爾森受傷，大難不死，但安妮塔和十一歲兒子亞歷克斯不幸罹難，幼女安娜貝爾下落不明。據英國傳媒報道，安妮塔是律師，在新加坡執業。
本報得悉，生前位列香港富豪榜排名第十位、擁六百億元身家的新鴻基地產前主席郭炳湘，其紅顏知己唐錦馨（Ida）日前透過一家BVI公司入稟高院，控告「湘少」生前相熟的一名執業律師，要求他交出受委託持有陽明山...
2019-04-23
內地發生Tesla電動車無故自燃爆炸事故，車身瞬間燃燒，整個停車場瀰漫濃煙，旁邊的汽車亦被波及，居民要緊急疏散，幸沒有造成傷亡。 事發於上海徐匯泰德花苑地庫停車場，一輛Tesla Model S電動車於周日八時許突然冒出白煙，一聲巨響後起火燃燒，車身瞬間被烈火吞噬，濃煙充斥整個停車場，令多輛汽車被波及，居民需要緊急疏散。 Tesla會配合部門調查 據內地傳媒報道，車主在三年半前以優惠價錢購入Tesla Model S電動車，該私家車一直運作良好，而且沒有出現故障。車主在事後仍心有餘悸，指：「如果，我晚半小時停車，或者一直在車裏，晚走半小時呢？我都不敢往下想……」有居民表示，...
2019-04-23
菲律賓呂宋昨日發生黎克特制六點四級地震，至少造死五人死亡，兩座建築物倒塌。據報道，首都馬尼拉有明顯震感，多棟建築物搖晃，不少民眾走出街道暫避，當局指地震導致停電，影響入夜後的救援行動。 菲律賓中部呂宋島（Luzon）昨日發生黎克特制六點四級地震，事發於本港時間下午五時十一分，目前至少造死五人死亡。據法新社報道，呂宋島班巴加省（Pampanga）省長畢內達（Lilia Pineda）向傳媒ABS-CBN電視台指，有三具遺體被發現在波拉克鎮（Porac）一座倒塌的建築物中，另外，盧巴歐鎮（Lubao）倒塌的建築物亦發現一對祖孫的遺體，他們不幸遭壓死。 據菲律賓媒體指，菲律賓國家...
2019-04-23
薄扶林豪宅近日的預約睇樓人流增加，買家入市步伐加快。其中指標豪宅屋苑貝沙灣的成交宗數，亦由1月份的單位數字，到3月份升至雙位數，最近，有高層複式單位，放盤不足1周，以市價1.5億成交，呎價逾5.3萬。...
2019-04-23
白宮宣佈結束伊朗進口石油制裁豁免，刺激油價曾升近3%。美股則在上周五復活節休市後復市，杜指低開48點後，曾跌100點後回穩，跌幅曾收窄至14點，見26544點。納指則先跌後回升5點，見8003點；標普...
2019-04-23
西甲一哥巴塞隆拿為及早封王專心歐聯爭霸，今晚快車造訪艾拉維斯絕不手軟。主將美斯入球和助攻皆排聯賽首位表現近乎完美，今仗有力繼續肩負領軍取勝重任，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now632台周三凌晨3:30直播） 巴塞西甲尚餘五輪已領先次席的馬德里體育會九分兼對賽成績佔優，故今晚一戰全取三分，牀單軍團周三又敗陣，便可以提早四輪封王。教練華維迪提醒眾將不可鬆懈，確保全取三分：「球季已進入最後衝刺階段，每隊都會盡力搶分，沒有一個對手容易應付，大家必須打醒精神全力爭勝。」 關鍵先生屢救巴塞 核心美斯在爭標關鍵時刻成巴塞定海神針，繼歐聯八強次回合以一己之力摧毀曼聯防線後，上...
2019-04-23
法國西部城市南特（Nantes），昔日曾是盧瓦爾河谷（Loire Valley）一帶的主要港口及工業重城，隨着工業式微，兩位藝術家便把廢棄的舊船廠變身成為機械島Les Machines de l�...
2019-04-23
兩年多前陳展鵬（煎pang）憑藉文偉鴻監製嘅《城寨英雄》拳佬一角封視帝，新劇《唐人街》幾乎用原班人馬上陣，展鵬在新劇繼續以八極拳出擊，仲愈打愈甘。日前，烈日當空下展鵬在民初街拍攝一場奮不顧身拯救姚子羚...
2019-04-23
家長為了讓子女贏在起跑線，付出金錢，在所不惜，但小心給騙徒有機可乘。昨日有政黨公佈一項「放蛇」調查，揭發多間提供所謂兒童天賦基因檢測的機構，不但收費高昂，而且基因檢測的結果和效用均成疑，呼籲家長切勿輕信。 民主黨調查發現，有機構聲稱可從兒童的唾液或血液，檢測出小朋友的天賦和性格的基因圖譜，包括語言、數理、運動、藝術、音樂、專注力和冒險精神均可一一檢量。但該黨指學術界另有看法，倫敦國王學院等多間著名研究機構的報告均指出，醫學界迄今對人類天賦基因檢測的成效仍然存疑，認為欠缺確鑿證據，因而反對兒童接受有關檢測。 有不少兒童天賦基因檢測機構在網上吹噓，更有不少網民留言附和，容易令人...
2019-04-23
天氣不似預期，上星期一場紅雨帶走了兩條人命，坊間將責任歸咎於天文台的失實預報，即使其後發出預警，反應也是太遲，令到已上山或出海的人士無法應變。坦白說，我認為天文台不是沒責任，但責任不止在於預警是否太晚，還是當天早上的應變是否太慢，而是對公眾的教育不足。 電視廣告也有說，戶外活動前必先留意天氣情況和變化，可是平心而論又有多少人懂得去看雷達圖，又或憑大氣情況估算未來的天氣？始終氣象學是專門的學問，一時半刻也教育不來。所以天文台最首要做的，就是提高公眾的危機意識，與及灌輸如何避險的概念。在社交網站看到一條影片，是三五友人近距離撐傘在西貢某沙灘欣賞雲對地的閃電，這種連小學生也知道危...
2019-04-23