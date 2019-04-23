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六旬婦涉偷回收箱衣物被捕

2019-04-23 列印
　　油塘發生偷竊案，一名年逾六旬婦人，昨凌晨涉嫌偷取大廈地下一個環保回收箱內一袋衣物時，被一名休班警員發現截獲，調查後報警通知同袍將其拘捕及帶署調查。

　　現場為油塘邨富塘樓地下對開，行人路通道一角放置有一個環保回收箱，主要收集舊衣服等衫褲物品。

　　昨凌晨二時許，一名休班警員途經大廈對開時，發現一名六十六歲女子，在該大廈地下徘徊後，走近環保舊衣物回收箱，然後從箱內取出一袋物品。

被休班警截獲

　　休班警員懷疑她偷竊，上前截停時，發現她剛才從環保回收箱拿出的一袋東西為舊衣服，向她查問時，對方支吾以對，遂懷疑她偷舊衣服報警。

　　多名警員接報到場初步調查後，以涉嫌盜竊將涉案女子拘捕，連同檢獲舊衣服證物一併帶署，以調查其偷衣服動機。

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