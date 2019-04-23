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澳門換錢黨迷暈行家洗劫

2019-04-23 列印
　　俗稱「換錢黨」的非法兌換貨幣騙徒近年活躍於澳門各大娛樂場所，上月底一名「換錢黨」疑遭三十五歲女「行家」兩度以安眠藥迷暈，搶去身上逾四萬六千港元、電話及證件。澳門司警經調查後，拘捕一名內地女子，正追查一名在逃男同黨。

　　澳門司警經調查，發現兩疑犯犯案後兩次轉乘的士，並於的士車廂更衣易裝，一度成功離開澳門境，至前日疑犯再次入境澳門時被拘捕。疑人認得手後跟同黨平分贓物，而其所獲的贓物，已全數償還賭債。

　　被捕女子將被以具加重情節的搶劫罪，移送檢察院偵辦。

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