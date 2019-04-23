  • 2019年4月23日 星期二
  • 30º
  • 72%
熱門： 潘樂陶一蘭韓國瑜斯里蘭卡黃澤鋒

日報新聞 > 港聞

「同股不同權」　七月納滬港通深港通

2019-04-23 列印
　　立法會長三角考察團昨早到訪上海證券交易所。隨團的財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，香港「同股不同權」的股票七月可納入滬港通及深港通。另外，劉怡翔指香港作為金融中心，對紐約及倫敦都有商機，並不是特別擔心本港的競爭問題。

　　劉怡翔表示，港交所及中證監已討論了一段長時間並達成共識，香港「同股不同權」的股票七月可納入滬港通及深港通。

　　至於港交所行政總裁李小加早前提出，希望將科創板納入「滬港通」，劉怡翔表示，需更多時間商討相關安排。

　　另外，被問到兩地在IPO的競爭問題，劉怡翔指出，香港作為金融中心，競爭對手不少，但指本港對紐約及倫敦都有商機，當局不是特別擔心。

　　劉怡翔又指出，「互聯互通」對人民幣國際化和香港與內地雙向資金流是重要渠道，當「互聯互通」再擴闊時，對雙方亦有利。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd