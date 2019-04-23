﻿電競業新規汰弱留強﻿ ﻿蚊型場求變殺出重圍﻿

港府力推電競產業發展，上周拆牆鬆綁發佈電競場豁免「機舖牌」細則，業界對此大多感到滿意。曾有電競館為免陷入「無牌」經營的指控，於非競賽、練習時段免就設施收取費用，獲豁免後將可解決收費問題，惟部份中小型場地因設於工廈，不可能轉為正規營運，不少場地已結業或合併，有的則改為會員制地下運作。電競行內出現淘汰潮，業界坦言急需求變，有場主放棄租場生意，專注發展網上直播，行內人亦料須引入VR、賽車等新型電競，始能繼續生存。



上周政府根據《遊戲機中心條例》，公佈申請豁免電子競技場地領牌規定的指引，從場地設施、運作模式和處所平面圖三大原則，判斷場地可否獲得豁免。業界認為，新政見證電競走向正規發展，電競產業於兩年前開始受追捧，行內潮流不斷改變，近期迎來新一波整頓潮。



CGA香港電競館創辦人周啟康指，過往業界未持有遊戲機中心牌照，部份遊戲設備不能收費，豁免後料相關場地將會重新收費，合理地平衡經營成本，「新指引解決了絕大多數問題，故業界都覺得滿意，我的場地亦準備好申請豁免，問題應該不大。」



新措施助業界迅發展



身兼香港電子競技體育總會副主席的九龍電競館創辦人鄺君賢認為，新措施做到拆牆鬆綁的效果，相信行業將迅速發展，「應該會有些具財力的大集團加入電競行業，業界將有汰弱留強的情況。」他不諱言，部份早期發展的業界對電競行業的理解較粗疏，正面臨被收購、吞併的危險，但他認為市場整合對行業整體發展是好事，又相信行業在短期內不會輕易被少數巨頭壟斷。



早前有業界於新政簡介會問到於非商業地方，如工廈、私人屋苑的小型電競館能否同獲豁免，惟當局最終沒採納有關意見。周啟康認為，顧及公眾安全、場地使用條例不應讓步，事實上，該類場主早料到其場地命不久矣。



有不願具名的業界透露，本港高峰時期有十間工廈電競館，由一千至三千呎不等，十多台電腦供玩家使用，並設三、四十個觀眾席，惟此類電競館未有遊戲機中心牌照，更無公眾娛樂埸所牌照，自去年起，連同最大型的工廈電競館在內，至今有幾個場地結業，其餘的以會員制走法律罅，違規地下經營，「以我所知，街客登記做一天會員即可進場。」



周啟康認為，新指引令正規業界的發展較順暢，確保業界朝向正途發展，豁免門檻強調場地需有競賽、直播元素，更可防止普通的派對房間假借電競名義牟利，但原有的中小型電競館先天不足，加上合規格的大型電競館開業，贊助商不會再於工廈籌辦小型賽事或發佈會，預料蚊型業界的生存空間漸收窄，有必要求變。



香港電競總會會長楊全盛同意，本港電競業未來將面對優勝劣敗的情況，他相信，中小型電競館未來或須主攻地區性、學界賽事等，避免跟大型電競館正面競爭，業界又可尋找較獨特的經營方向，殺出重圍。他得悉，有小型電競館專門玩賽車遊戲，更參與遊戲研發，並吸納客戶在遊戲中植入廣告。



電競練習房Gaming Squad負責人Kenji直言，坊間有練習房原本由IT、遊戲或媒體公司兼營，如今多數場地已回歸本業，而他亦於一年前開始轉型，不再對外出租場地，改為專注發展網上直播。



電競產業走向新一波浪潮，經營Msystem Arena電競館的陽光網絡創辦人楊智亮坦言，單純靠傳統電競難有生存空間，故業界下一步應拓展VR、賽車等有額外設備的新型電競，坊間的VR體驗館也可加入直播或評述元素，以便申領豁免遊戲機中心牌照，讓整個行業形成更大規模，始能共同求存。



鄺君賢認同本港電競將朝向VR、AR等方向發展，他指美國現已有融入VR的電競賽事。早前政府簡介會亦有業界問及豁免是否涵蓋VR、AR電競遊戲，他認為現時指引的內容存在一定彈性，相信當局日後會因應業界意見作微調，「我估計VR、AR遊戲也會涵蓋，但相關裝置可能要另外向機電工程署申請牌照。」



