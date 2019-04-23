﻿歎海外醫生爭議政治化﻿ ﻿梁卓偉籲考慮社會利益﻿

近日鬧得沸沸揚揚的放寬海外醫生實習要求方案，醫委會下月將再次就方案投票。港大醫學院院長梁卓偉指出，該議題已變得非常政治化，只希望各持份者能將視野放在整體社會利益之上，有商有量，盡快解決問題。



早前醫委會討論放寬海外醫生實習要求方案，結果方案的四項建議均遭否決，唯解決醫生不足問題逼在眉睫，醫委會決定下月再就方案展開討論及投票。



港大醫學院院長梁卓偉接受傳媒訪問時表示，醫委會三十二名委員中，港大有兩個代表，「不過每名委員都是獨立投票，港大不會有既定立場。」



他續謂，放寬海外醫生實習的討論，已變成一個非常政治化的議題，「對於政治，不同的持份者要共同商議，我相信在業內的同行把視野放諸整體社會利益上，只要大家肯在這個問題上有傾有講、有商有量，我很衷心期望問題會得到解決。」



港大增收醫學生



為解決醫生不足問題，港大醫學院將於明年增收三十名醫科學生，令來屆新生總數增至二百六十五人。對於學額的分配，梁卓偉堅持初心，仍然希能幫助多些本地基層學生入讀，會把百分之七十五的學額預留給本地聯招，只是去年的實際收生人數，本地生佔比卻連百分之五十也未能達到。對此，梁卓偉希望在保證收生質素下，讓同學和家長能自由地作出選擇。



另方面，為配合教學需要，港大醫學院正進行擴建工程，包括興建新的教學樓及改裝現有課室，相關工程將在二○二二年完成。除了座位不足，宿舍空間亦有待改善。梁卓偉表示，「見他們（學生）全部都睡得不好，要把腳伸到外面。晚晚都這樣，又要讀書，不是最理想。」



政府已預留二百億元，三所大學可用撥款提升醫療教學設施，料本立法年度向立法會提交工程的撥款申請，梁卓偉盼立法會能盡快通過相關撥款。



