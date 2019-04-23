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機場疫苗接種站　累計服務逾8200人

2019-04-23 列印
　　衞生署衞生防護中心表示，截至昨午四時，昨日未錄得新增麻疹個案。另外，機場疫苗接種站昨日截至下午六時為四人接種麻疹疫苗，累計已為八千二百五十四人進行接種。由今日至本月二十八日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為五百劑。

　　至於驗血服務方面，署方會繼續為機場員工安排麻疹血清測試服務，以識別需要接受麻疹疫苗接種的人士。衞生署外判商會繼續於今日至星期四（二十五日），每日為約二百名於一九六七年或以後出生的機場員工抽取血液樣本。

　　發言人提醒麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至二十一日。

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