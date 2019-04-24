嚴重事故 不能駕駛30分鐘 國泰機長飛港中途「失明」

民航意外調查機構（AAIA）調查今年兩宗國泰機長事故，並提交初步報告，二人航程中途身體不適，無法執行飛行職務。兩宗事故分別發生於一月和二月，兩涉事航班分別由日本札幌以及澳洲珀斯來港，一名機長航行途中突然失去正常視力，另一名機長則感到氣喘和視力受損，須按程序交由副駕駛員一人操作。調查機構指兩宗均屬嚴重事故，需十二個月時間作進一步調查。



首宗事故發生於一月二十六日，涉及由日本札幌往香港的波音777-367型國泰航機，事發香港時間下午十時，在台北飛行情報區向西航行途中，機長突然失去正常視力三十分鐘。機長將情況告知副駕駛員，並向副駕駛員及機艙服務經理表示，他要交出飛機指揮權。



副駕及座艙長緊急接手



機長留在原位，座位被調校至完全向後，並自行綁上座椅安全帶，鎖定肩帶，以免阻礙飛機操作。機長指示機艙服務經理致電尋求醫療建議，又指示副駕駛員通知航空公司的綜合運作中心，機上有飛行員喪失工作能力，要以單一飛行員操作。



一名高級座艙長被指派到駕駛艙協助副駕駛員。當航班進入香港飛行情報區，副駕駛員呼叫香港空中交通管制，要求優先進場。航機最後順利降落香港，機長整個過程中保持清醒，能與副駕駛員和高級座艙長對答。國泰四日後通報事件。



另一宗機長氣喘視力受損



另一宗事故發生於二月二十一日，涉及澳洲珀斯往香港的空中巴士350-941型，航機香港時間上午六時位於香港以南九百七十四公里近馬尼拉，前往香港途中，機長告知副駕駛員他感到氣喘及視力受損。機長隨後宣佈他喪失工作能力，副駕駛員依程序接管飛機指揮權，一名高級機艙服務員進入駕駛室協助機長。



在呼籲下，航機上有一名合資格醫護人員乘客前來協助，又透過衛星通信向香港的公司醫生尋求醫療建議。機長接受醫用氧氣後，狀況穩定下來。整個事件中，機長保持清醒，並能與副駕駛員和高級機艙服務員保持對答。



當航班進入香港飛行情報區，副駕駛員向香港空中交通管制要求優先進場，以及使用較低的飛行高度，從而降低機艙氣壓以協助機長復元。航機最終順利降落，國泰即日通報事件。



調查機構指，兩宗均屬嚴重事故，正繼續搜集及研究有關資料，以確定事故的情況及因由，預計需時十二個月。



立法會議員譚文豪表示，飛機師航程中出現身體不適並不罕見，視力受損卻很少聽聞，成因難以估計。他認為，這是調查機構須查根究柢的原因。譚文豪指出，所有民航客機規定必須有兩名駕駛員，所以乘客不用就事故過份擔心。