鍾庭耀：需籌600萬元資金 ﻿港大民研﻿﻿七月起轉獨立機構﻿

香港大學宣佈，港大民意研究計劃將於七月一日脫離港大社會科學學院，轉為一間獨立機構，改名為「香港民意研究所」，由民研計劃總監鍾庭耀以自負盈虧方式營運，日後特首、官員民望調查等政治敏感的議題要靠眾籌進行。



現年六十二歲的民研計劃總監鍾庭耀，兩年前已屆港大退休之年，獲延聘一次。兩年前，他開始與港大商討港大民研計劃的未來，昨日終有定案，港大宣佈鍾庭耀及民研團隊將會成立一所獨立的新機構，名為「香港民意研究所」，脫離港大獨立運作，繼續由鍾庭耀帶領，自負盈虧，將於五月四日開始營運，原有的港大民研計劃六月三十日解散。



鍾庭耀指，計劃過去進行一千八百項研究，除了會延續現有的項目，亦會拓展新項目，包括商業市場調查，未來一年研究所需要籌集六百萬元資金，預計可持續營運，如果缺乏支持，特首、官員等定期民望調查，要向社會籌集資金，若資金不足，則會酌量減少。對於脫離與港大近三十年的關係，鍾庭耀表示無怨、無恨及無悔。



港大社會科學學院院長夏偉立表示，民研計劃在過去近三十年收集多項廣泛而重要議題的民意，在本港的公民和政治議題討論上發揮着重要角色，現時受聘於民研計劃的十多名員工將全部過檔新機構，港大會盡力協助過渡，亦不考慮成立新計劃與舊同事競爭。



一九九一年成立的民研計劃，多次掀起政治風波，鍾庭耀本人一直被親建制人士質疑。二千年鍾自爆特首董建華多次透過港大校長鄭耀宗向他施壓，要求停止對港府及特首民望進行調查，後查明指控屬實，鄭耀宗須請辭令事件告終。



