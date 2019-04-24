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婦人涉用假人民幣存款被捕

2019-04-24 列印
　　昨午一時許，一名五十六歲姓黃女子，到中環德輔道中八十三號一家銀行存款，其間五十九歲姓陳男職員接過女事主的十張一百元面額人民幣時，懷疑全部為偽鈔，於是報警求助。警員到場初步調查後，暫列行使偽製紙幣處理，將該名姓黃女子拘捕帶署。警方將調查假鈔來源，並檢走懷疑假人民幣進一步化驗，案件交中區警區刑事調查隊跟進。

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