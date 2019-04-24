被要求買五億儲稅券 牛奶公司覆核促稅局退還9100萬

高等法院去年裁定稅務局的做法不當，判牛奶公司就其中兩個課稅年度提出的司法覆核勝訴，但稅務局仍拒絕就餘下三個課稅年度發還其中一組儲稅券的款項給牛奶公司，牛奶公司遂於上周四（十八日）再入稟高院提出司法覆核，要求稅務局「回水」逾九千一百萬港元。
牛奶公司認為，稅務局作出決定時，未有考慮高院去年的判決，並作出不合法的決定，加上該決定對牛奶公司構成壓逼和不公平，因此提出司法覆核，要求稅務局退回款項。
民航意外調查機構（AAIA）調查今年兩宗國泰機長事故，並提交初步報告，二人航程中途身體不適，無法執行飛行職務。兩宗事故分別發生於一月和二月，兩涉事航班分別由日本札幌以及澳洲珀斯來港，一名機長航行途中突...
2019-04-24
國家主席、中央軍委主席習近平，昨天在青島出席慶祝解放軍海軍成立七十周年海上閱兵活動，當中包括中國完全自主研製的新型萬噸級驅逐「南昌號」。 習近平昨天下午十二時四十分來到青島奧帆中心碼頭，檢閱中國人民解放軍海軍儀仗隊，隨後登上執行檢閱任務的西寧艦。抵達閱兵海域後，習近平登上檢閱台，將分別檢閱中國海軍艦艇編隊、空中梯隊和來訪艦艇編隊。三十二艘參與檢閱的艦艇中包括新型核潛艇，而○五五型驅逐艦「南昌號」。 官方消息指，「南昌號」備有新型防空、反導、反艦、反潛的武器，排水量更達到一萬二千五百噸，設有一百一十二個垂直發射系統，是中國海軍實現戰略轉型的標志性戰艦，將來可望成為中國...
2019-04-24
北韓政府周二證實，最高領袖金正恩將於短期內出訪俄羅斯，與俄羅斯總統普京召開高峰會議。官方傳媒沒有詳細披露金正恩何時出發，也不知道舉行峰會的具體日期和地點。分析家認為金正恩在這個時候訪俄，很明顯是要在二月底第二次美朝峰會失敗後，向美國總統特朗普的政府示威。 官方朝中社發佈只有兩句的簡短消息說：「金正恩將於短期內訪問俄羅斯聯邦，並會與普京進行會談。」克里姆林宮已於上周發佈消息，指金正恩會於四月下旬訪問俄國。據專門報道北韓消息的NK News在官方網站發佈圖片，顯示位於海參崴的遠東聯邦大學正進行準備，有工作人員佈置俄羅斯和北韓國旗，因此該大學可能是舉行高峰會的地點。如果消...
2019-04-24
比華利山別墅乃是大埔規模最大洋房屋苑，位置自成一隅，提供逾500座洋房。今次，便為大家介紹其中一座洋房，實用面積2461方呎，廳堂佈置白晳明亮，外連大平台，能夠視野無阻下眺望船灣海景與翠綠山巒。 ...
2019-04-24
美國大型企業績對辦，支持美股向好。杜指成份股可口可樂及寶潔公布優於市場預期業績，刺激美股早段向好，杜指報26676點，升165點，納指升95點報8110點。 清潔用品公司寶潔上季銷售淨額165...
2019-04-24
曼城歐聯出局後，全力爭取衞冕英超，今晚補賽曼徹斯特市打吡作客曼聯被視為最後一道難關。藍月領隊哥迪奧拿勢精銳盡出，着火的射手阿古路有力攻破紅魔大門，領軍延續近三季聯賽造訪奧脫福不敗強勢，客勝宜盡早下注。（Now621台周四凌晨3:00直播） 拋下歐聯八強遭熱刺淘汰的傷痛，曼城即在上輪英超主場1:0小勝熱刺復仇，於聯賽榜繼續以兩分緊纏多打一場的一哥利物浦。藍月各賽事近十二場十一勝一負狀態毋庸置疑，尤其阿古路在英超和歐聯兩戰熱刺共交出一球兩助攻，英超首循環曾射破紅魔大門，今次有力再破近況欠佳的迪基亞十指關。 紅魔豆腐防線有難 反觀，曼聯上場英超作客慘吞愛華頓四蛋，各賽事...
2019-04-24
「Draw」Attention！本地文創平台HKHands，將於5月初舉辦首屆《香港插畫及文創展》（《HKICS》），雲集逾百個本地及海外插畫及文創品牌，規模盛大，教插畫迷流連忘返！文：Nancy部份...
2019-04-24
4月16日驚爆「安心偷食事件」，被指「世界級姣Wing」的黃心穎在車廂內偷食人夫許志安，震驚全城。最新出版的《東周刊》亦獨家直擊心穎在鯉魚門寓所抱頭痛哭。「安心」短片流出前，心穎曾接受本報記者訪問透露...
2019-04-24
周末紅雨雷電交加，到M+看當代兩名大師野口勇和傅丹的展覽，訪客很多，證明展覽的吸引力。 野口勇一直遊走於藝術與設計之間，網上仍可買到他設計的Freeform 沙發；以日本和紙製作的光之雕塑《Akari...
2019-04-24
第二場四班一六五○米。今季一月廿日沙田賽事第349場次的四班千六米，參賽馬中，「得賞」和「威威歡星」都是出自276場次四班千四米，兩駒都是在不利追的步速形勢下末段收復極多失地，其中「得賞」所造末段段速更勝之後扶搖直上的「繽紛遊戲」。可是筆者最終卻選了「威威歡星」，原因牠在外地早已證明千六米合跑，反之「得賞」的全姊只贏至千四米，長力仍有疑問。最後「得賞」在極快步速之下，初跑此程還不智地早段與人鬥搶，結果大敗八個馬位，筆者該仗算是選中了。 不過經一役練氣後，「得賞」接戰再出，明顯已可應付千六米，除了大幅收窄至只負兩個身位之餘，由轉彎開始能一直與「兵貴神速」拍實鬥返終點，以後駒之...
2019-04-24