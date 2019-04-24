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被要求買五億儲稅券 牛奶公司覆核促稅局退還9100萬

2019-04-24 列印
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　　稅務局質疑牛奶公司集團透過旗下兩間公司的安排避稅，要牛奶公司就二○一二年起的五個課稅年度，繳交約三點四億港元的利得稅，或約一點八億港元的商標利潤稅，牛奶公司已提出上訴，但卻被要求購買兩組儲稅券合共逾五億港元。

　　高等法院去年裁定稅務局的做法不當，判牛奶公司就其中兩個課稅年度提出的司法覆核勝訴，但稅務局仍拒絕就餘下三個課稅年度發還其中一組儲稅券的款項給牛奶公司，牛奶公司遂於上周四（十八日）再入稟高院提出司法覆核，要求稅務局「回水」逾九千一百萬港元。

　　牛奶公司認為，稅務局作出決定時，未有考慮高院去年的判決，並作出不合法的決定，加上該決定對牛奶公司構成壓逼和不公平，因此提出司法覆核，要求稅務局退回款項。

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