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渠務署擬斥資五億 修復六區老化雨水渠

2019-04-24 列印
　　據渠務署向立法會提交的文件顯示，政府擬斥資五點一五億元，修復於荃灣、葵青、深水埗、油尖旺、九龍城和黃大仙的老化地下雨水渠管，撥款獲批後，將於明年第一季開始動工，預計二○二四年第三季完成。

　　六個目標地區的地下雨水渠管，共長約十一公里，亦同時勘測區內五十五公里的渠道。文件顯示，該地區的地下渠管的使用年期較長，不修復將有可能導致路面塌陷。當局又指如同區有其他渠務工程同時展開，會進行協調，以免重複開挖道路或封路，盡量縮短工程時間。

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