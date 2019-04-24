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美股中段升165點

2019-04-24 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二六六七六點，升一百六十五點；納指則報八一一四點，升九十八點。滙控美國預託證券價格見六十七點七二港元，升零點○二港元；騰訊則見三百九十四點二八港元，升一點二八港元。

  紐約期金報每盎司一千二百七十四點八美元，跌二點八美元；紐約期油則報每桶六十六點一八美元，升零點六三美元。
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