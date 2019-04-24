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上水三車遭縱火 居民急疏散

2019-04-24 列印
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　　上水粉錦公路營盤下村一個停車場發生縱火案，昨凌晨一時許，停車場內一輛七人車突然起火，火勢猛烈及迅速蔓延，波及旁邊一輛客貨車及另一輛七人車。一名五十一歲村民發現三車起火報警。消防員到場協助十多名村民疏散，並開喉灌救，約半小時撲滅火警，幸無人受傷，但起火三車則嚴重焚毀。消防員現場調查，在首先起火七人車旁檢獲助燃劑，相信火警有可疑，交警方列縱火調查歹徒動機。遭燒毀車輛車主均表示未有與人結怨，不知原因。

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