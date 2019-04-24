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長三角考察團 參觀杭州「市民之家」

2019-04-24 列印
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　　立法會長三角考察團繼續行程，昨早於上海出席長三角區域一體化發展情況介紹會，立法會主席梁君彥引述上海市發改委主任馬春雷說，要解決粵港澳大灣區問題，需著眼整個國家及地區的整體發展。

  考察團隨後參觀杭州「市民之家」（見圖），考察政府機關辦理市民和企業申請的一站式審批服務。

　　馬春雷在長三角區域一體化發展情況介紹會作專題介紹。梁君彥引述馬春雷說，要解決粵港澳大灣區問題，需著眼整個國家及地區的整體發展，放棄狹窄短視眼光，先着力於大家有共識的範疇，並多加溝通，以求達至更弘大長遠利益。另外，考察團乘坐高鐵抵達杭州，參觀杭州「市民之家」。

　　梁君彥指，杭州市民可以在「市民之家」辦理婚姻登記、出入境證件及電信等二十多個政府部門服務，安排貼心又「貼地」，相信這類型的措施是香港市民樂見的。

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