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「4‧23喜閱無界限」各區推廣閱讀

2019-04-24 列印
　　為響應「世界閱讀日」，香港公共圖書館與香港電台昨日在香港中央圖書館舉辦「4‧23喜閱無界限」啟動禮，公佈今年重點閱讀活動。公共圖書館本月起推出多項閱讀推廣活動，包括讓讀者在交通工具上閱讀主題繪本的外展親子活動「走讀香港公共交通工具系列」、在各區舉辦富地區文化色彩的閱讀活動「共享喜閱十八區」、以及「與作家會面」活動等。

　　此外，香港電台第五台五月起在「有你同行」節目內加插新環節，邀請專業人士、作家及名人推介好書及分享閱讀心得，鼓勵長幼一同積極閱讀，共享閱讀樂趣。而深受歡迎的「快閃圖書館」將進入校園，參與由語文教育及研究常務委員會和教育局合辦之「二○一九響應世界閱讀日：悅愛閱讀、愈讀愈愛——民間故事萬花筒」活動。

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