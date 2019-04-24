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陳曉峰接管王敏剛出任港區人大

2019-04-24 列印
■全國人大常委會一致通過，由陳曉峰遞補出缺。
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　　港區人大代表王敏剛上月在「兩會」期間病逝，全國人大常委會昨午於北京的會議，一致通過由香港律師會理事、自由黨成員陳曉峰，遞補出缺。全國人大常委譚耀宗在會前表示，資格委員會已經確認陳曉峰的資格，認為陳是合適人選，相信其律師背景有助人大工作。

　　陳曉峰對獲任命感榮幸和感恩，感謝各界對他的信任和支持，強調任重道遠，會認真聆聽各方意見，擔當港人與祖國的良好溝通橋樑。

　　陳又指，因應着「十三五」規劃、「一帶一路」倡議及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港以原有優勢和較完善的法律、專業制度，繼續助內地企業與國際接軌，他善用創新科技及專業法律知識，協助貫徹提升香港作為國際法律及解決爭議服務的地位，推動網上商貿及爭議解決平台，令香港能成為理想的法律科技服務中心。

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