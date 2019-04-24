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單車館漏水 涉半外露式花灑損壞

2019-04-24 列印
■康文署署長李美嫦指出，事發後職員已立即清理場地，並聯絡保養承辦商檢查賽道。
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　　日前黃色暴雨警告信號生效期間，將軍澳香港單車館發生警鐘誤鳴事故，令天窗打開，暴雨落入場館致多處積水現水漬。康文署署長李美嫦昨日出席活動時再次向受影響使用者致歉，又指工程人員檢查發現，天窗附近一個半外露式花灑系統可能曾受外物擊中，造成損壞，令警鐘誤鳴，強調與屋頂滲水無關。

康文署指並非屋頂滲水

　　李美嫦指出，事發後職員已立即清理場地，並聯絡單車賽道維修保養承辦商檢查賽道，現時結構無問題。受賽道濕滑影響，香港單車隊在事發當晚須暫停訓練，承辦商會進行測試，證實安全才重開賽道，盼盡快重開賽道讓他們恢復練習。

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