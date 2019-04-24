  • 2019年4月24日 星期三
  • 29º
  • 69%
熱門： 迪士尼黃心穎香港航空潘樂陶韓國瑜

日報新聞 > 港聞

「書出愛心」明舉行 每本書以十元發售

2019-04-24 列印
■第九屆「書出愛心」於明起舉行。
Previous Next

　　太古地產的「書出愛心 十元義賣」慈善活動今年踏入第九屆，明日起至二十八日中午十二時至晚上八時舉行，集文化、慈善、藝術、音樂、教育、環保、親子、玩樂於一身，一家大小都可在鰂魚涌太古坊享受箇中樂趣。　　「書出愛心」透過分享書本，將書中智慧及動人圖文傳承予另一位主人。兩個月內從香港人的捐贈及書局的新書，共收集得逾二十萬本捐書，書籍共分約二十類，包括金庸專櫃、金庸書籤。每本書一律以十元發售，所得籌款將捐贈給香港小童群益會及義務工作發展局。

　　另外，香港樂隊Dear Jane將於本周五（二十六日）下午一時三十分，進行演唱。而二十七日下午二至三時有家長講座，由陳美齡演講講題：「面對二十一世紀新挑戰，如何透過閱讀培育出色的孩子」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd