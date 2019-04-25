﻿法官斥九子無視市民之苦 佔中判刑違法不認錯 四人即入獄

佔領中環發生五年後，「佔中九子」早前被判觸犯公眾妨擾等罪成，昨天在西九龍裁判法院判刑。戴耀廷和陳健民被判即時入獄十六個月；邵家臻和黃浩銘即時入獄八個月；朱耀明、鍾耀華和李永達判入獄但獲緩刑；張秀賢被判二百小時社會服務令，陳淑莊因接受腦部手術，獲准押後判刑。法官判刑時狠斥各被告只顧個人政治理想，無視在港島上班平民百姓因交通阻塞而受苦，他們犯法的後果，竟由普通市民承擔。



各名被判入獄和緩刑的被告表現激動，互相擁抱。法官判刑後，庭上有公眾人士衝往聽眾席前大叫：「我要真普選！」戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘昨天中午坐囚車往荔枝角收押所，期間四人被帶上手銬，但面露笑容，多名懲教署人員在荔枝角收押門口架設鐵馬，以防有示威者搗亂。邵家臻及黃浩銘步入收押所時，更回頭面向傳媒鏡頭揮手及握拳。



官抨只顧個人政治理想



法官陳仲衡判刑時指，在任何自由社會，個人言論自由必受規限，目的是防止社會出現混亂、預防罪案和保障其他人的權利。自由社會的人享有無限大言論自由的說法，必然是錯誤的。



陳官引述英國案例，只有在被告人有悔意的時候，法庭才有判處非監禁刑罰的理據，但今次八名被告均毫無悔意。陳官強調，「悔意」並非指各人應放棄他們的政治信念，而是他們對公眾造成不便的「悔意」。陳官坦言，公眾至今仍得不到他們應得的道歉。



陳官認為，本案案情不符終審法院在黃之鋒案所界定的「公民抗命」。相反，各被告人只顧個人的政治理想，無視在港島上班的平民百姓因交通阻塞而受苦；他們犯法的後果，竟由普通市民承擔。「佔中」期間或有不少感人故事，但故事的另一面，是「佔中」對很多市民造成不便和痛苦。



案情不符「公民抗命」



陳官認同，除了有多次案底的黃浩銘，其餘七名被告均有良好品格。其中朱耀明積極投身社會服務，李永達從事公職逾三十年，兩人的個人背景明顯較其他人突出。



陳官接納本案屬和平示威，各被告有意保護留守現場的學生，他們均不是因貪婪、欲望、憤怒或財利而犯案。惟示威堵路為時甚久，參與者眾，影響甚廣，遠超辯方大律師呈交法庭案例的規模，罰款或社會服務令顯然不足夠反映案情有多嚴重，即時監禁是唯一合適選擇。



陳官坦言受到朱耀明長年服務社會而感動，加上他年紀老邁，即時監禁會對他的健康有明顯影響，遂判監十六個月但緩刑兩年。另外，張秀賢與鍾耀華犯案時均年輕。陳官接納感化官建議，判張秀賢二百小時社會服務令，鍾耀華則判監八個月，緩刑兩年。陳官認同李永達的公職背景優異，判監八個月緩刑兩年，算是對他長年服務社會的回報。



朱耀明離開犯人欄時眼泛淚光，並在法院門外哭送囚車：「今天是我極度難過的日子，他們在黑暗的囚車內，像發光的星星，我最記掛是他們在入面的生活，只要我仍有一分力，我仍會支持他們。」張秀賢表示：「我們大家都是為了想香港未來會好。」李永達則表示，將盡力與律師和義工，為入獄的四名被告在法律和監獄生活提供最大支持和關心。