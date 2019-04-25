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﻿前刑檢專員：判刑合理具阻嚇性

2019-04-25 列印
黃浩銘
邵家臻
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　　「佔中九子」昨天判刑，其中兩子被判監十六個月，量刑是否合理，法律界意見紛紜。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊認為，判刑合理，屬預期之內，相信法官已考慮各被告在犯罪過程中沒有涉及暴力，有崇高政治理念等減刑因素。

公民抗命不可作量刑考慮

　　他又說，無論刑期長短，判決已向社會發出具阻嚇性的作用，即無論爭取任何政治目標，都必須依法進行。至於被告如作出上訴，應先考慮能否就量刑作出新的證據。

　　前刑事檢控專員江樂士亦認為判刑合理，應具阻嚇性，而公民抗命並不可作為量刑考慮因素。

　　港大法律學院首席講師張達明則質疑判刑太重。他說，法官並沒有考慮佔中發起人在事件中並無使用暴力，是和平地表達訴求，符合公民抗命，因此在法律角度而言，本案量刑有不足之處。
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