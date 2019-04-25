  • 2019年4月25日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 佔中判刑陳淑莊戴耀廷朱耀明合拍劇

日報新聞 > 港聞

【小朋友被咬到「一撻撻」？】13招有效預防、紓緩蚊咬

2019-04-25 列印
Previous Next

　　踏入4月，天氣轉趨炎熱，蚊蟲又開始出動咬人。見到小朋友被蚊咬到又紅又腫，做父母的着實心痛。不想仔女被咬到「一撻撻」，家長袋好以下小貼士！登入http://bit.ly/2Gzl4sG
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd