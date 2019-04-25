﻿患腦瘤須緊急手術﻿﻿ 陳淑莊押後六月判刑﻿

佔中案被判公眾妨擾等罪成的公民黨立法會議員陳淑莊，昨向法庭提交三份醫療報告，指其腦幹附近長了一個腦膜瘤，比乒乓球還大的，未知良性或惡性，須即時接受開腦等手術，故要求法庭押後判刑，獲法官接納延至六月十日宣判。有腦科醫生指，該腦膜瘤體積大，且壓着腦幹，情況非常危險。



陳淑莊昨出庭申請押後宣判獲批後，在庭外和面書披露個人病情。她透露，早前出現頭暈及面部麻痹等病癥，為準備承擔公民抗命刑責，遂於本月四日接受身體檢查。上周三醫生告知磁力共振結查，發現其腦內「有啲嘢」。其後腦科醫生證實她腦內有一個直徑四點二釐米的腫瘤。



「腫瘤壓着腦幹位置，導致腦幹彎曲，亦壓着部份腦血管及神經，醫生診斷為腦膜瘤。要開腦才能確定腫瘤是良性或惡性。」陳續說，會在一至兩周內接受切除腫瘤手術，其後接受放射性治療。她稱，會勇敢面對手術及治療，又不忘安慰母親：「媽媽，你亦要對女兒有信心，我應付得來的。」



另外，她向立法會告假，將與公眾暫別一段時間。她希望公眾不要對香港失望，「如果守不住，無論去到哪裏，都沒有一個地方會是家，只是流浪一世」。



若壓神經線非常危險



臨牀腫瘤科醫生謝耀昌表示，陳的腦膜瘤體積大，且壓着腦幹，情況非常危險，「腦幹是大小腦連接脊椎神經的橋樑，如壓中心肺神經，可令患者心臟突然停頓至死亡。因此必須立即開腦切除。」他說，腦膜瘤必須手術取出，才能分辨是良性還是惡性，但其導致患者死亡的比率不算高。腦科專家黃震遐表示，原生性腦膜瘤在香港頗普遍，且生長緩慢，初期難以發現，建議市民如出現頭眩、單隻耳朵聽力變差，應即時求醫。



