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﻿美股中段跌7點

2019-04-25 列印
　　美國周三股市窄幅上落，杜指中段報二六六四八點，跌七點；納指則報八一二二點，升一點。滙控美國預託證券價格見六十七點一七港元，跌零點○三港元；騰訊則見三百八十九點三五港元，跌三點六五港元。紐約期金報每盎司一千二百七十八點九美元，升五點七美元；紐約期油則報每桶六十五點七九美元，跌零點五一美元。
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