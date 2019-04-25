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染乙型流感 13歲女童併發腦病變

2019-04-25 列印
　　衞生署衞生防護中心昨日公佈，正調查一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，中心發言人表示，一名健康良好的十三歲女童感染乙型流感併發腦病變，現時情況穩定。

　　該女童自上周日起出現發燒，咳嗽帶痰、食欲不振和疲倦等病徵，翌日更出現言語不清的情況，並於日前到沙田威爾斯醫院急症室求醫，入院治療。據悉，經化驗後，證實女童的鼻咽分泌樣本，對乙型流感病毒呈陽性反應。據了解，該名女童並未接種今季的季節性流感疫苗，潛伏期內並沒有外遊，家居接觸者雖然至今沒有病徵，但仍然需要觀察。

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