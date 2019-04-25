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南亞漢扮乘客劫的哥 搶電話「車CAM」

2019-04-25 列印
　　八鄉發生假乘客真賊人劫案，前晚十一時許，一名五十一歲姓李的士司機，在大埔接載一名南亞裔男子，對方表示往八鄉橫台山紅毛潭，當司機抵達目的地時，對方未有付車資，並強搶去司機的手機及安裝在車頭的一部「車CAM」。賊人得手後落車逃去，司機驚魂甫定後報警。警方接報到場後，一度在附近兜截可疑人，但未有發現。劫案中司機沒有受傷，事後返警署協助調查。警方調查後案件列「盜竊」及「不付款而離去」處理。現正追緝一名年約四十歲南亞裔狡賊歸案。

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