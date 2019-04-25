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沙田區議員促防非法餵飼動物

2019-04-25 列印
　　食物及衞生局局長陳肇始昨日到訪沙田區，與沙田區議會議員會面，並到美林邨及威爾斯親王醫院，了解區內的環境衞生情況和醫療服務。陳肇始在沙田民政事務專員陳婉雯陪同下首先與沙田區議會主席何厚祥及其他議員會面，聽取他們對於區內醫療及環境衞生事宜的意見。

　　有團體趁陳肇始局長與沙田區議員會面期間，到場請願，要求當局正視和處理新界東的野生動物非法餵飼問題，建議在沙角邨橋底、田心村殯葬區和顯田街近山等餵飼黑點，增設閉路電視並且希望局方能夠增加人手，加強執法。



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