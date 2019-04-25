  • 2019年4月25日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 佔中判刑陳淑莊戴耀廷朱耀明合拍劇

日報新聞 > 港聞

﻿候診醉漢﻿﻿涉燒急症室牀單﻿

2019-04-25 列印
Previous Next

　　元朗博愛醫院昨凌晨發生急症室牀單遭縱火事件，一名保安員發現一張牀單有被燒過痕跡，懷疑遭人縱火報警。警員到場調查後，懷疑與正在急症室內候診的一名帶有酒意男子有關，以涉嫌刑毀將其拘捕及帶署扣查。

　　現場為青山公路凹頭段的博愛醫院，昨凌晨零時許，一名保安員巡邏時，發現急症室觀察病房內一張推牀的牀單有燒焦痕跡，但火勢已熄滅，懷疑有人蓄意點火燒牀單，通知院方負責人及報警。

　　警員到場調查後，發現一名早前疑飲醉酒被送到醫院急症室候診的五十四姓陳男子，疑用其身上打火機燒牀單，遂以涉嫌刑事毀壞將其拘捕，其後將他帶署進一步調查縱火燒牀單動機，事件中無人受傷。

　　博愛醫院發言人證實一名男病人於急症室觀察病房候診期間，懷疑用打火機燒牀單，院方發現報警，事件中病人服務沒有受到影響。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd