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貨車故障冒滾滾濃煙

2019-04-25 列印
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　　葵涌發生汽車着火意外，昨午四時許，一輛密斗貨車，沿葵涌道向荃灣行駛，貨車駛至港鐵荔景站對開時，車底突然冒煙，司機從倒後鏡發現，恐車輛起火爆炸，立即將車在停路邊逃生並報警求助。有路經車輛的車CAM拍得肇事貨車車底冒出大量濃煙，幸無波及其他路經車輛。消防到場時火警已熄滅，調查後相信是貨車底的機件故障冒煙，並無起火，事件亦無可疑。由於警方一度封路拖車，現場交通輕微受阻。

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