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﻿華人文化夥Discovery ﻿﻿發展「探索營」樂園﻿

2019-04-25 列印
　　傳媒娛樂產業集團「華人文化」和美國紀實傳媒娛樂公司「探索」（Discovery, Inc.）昨日宣佈，將在大中華地區共同開發「探索營」主題樂園的相關業務，以及STEM領域（科學、技術、工程和數學）的數碼化教育產品。

　　「探索營」樂園將開發以探索品牌內容為核心的大型綜合戶外樂園等項目、以及集教育和娛樂於一體的青少年室內探索體驗中心和數字教育產品，為大中華地區帶來嶄新的娛樂體驗。

　　雙方亦會合作線下主題娛樂業務，項目包括合家歡、集餐飲、住宿、體育活動、娛樂、購物等綜合體驗。

　　此前，華人文化在線下娛樂和文旅地產領域的知名項目包括大型文化娛樂商業綜合體上海夢中心、樂高樂園、多次獲得艾美獎（EMMY AWARD）提名的兒童動畫系列片《奇寶萌兵》的線下娛樂體驗場館、卡丁車青年潮流娛樂消費場館等。

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