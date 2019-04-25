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搶手機案 控方指許智峯早已招認

2019-04-25 列印
　　民主黨立法會議員許智峯涉搶女EO手機案，控辯雙方昨在東區裁判法院結案陳詞。控方重申，許智峰事發翌日透過記者招待會交代事件經過和致歉已構成招認，又質疑許記招內容和庭上口供有出入，冀裁判官裁定他非誠實可信。辯方形容指控全屬「荒謬」和充滿「白色恐怖」，反指女事主阻礙身為立法會議員的許智峯維護立法獨立；又斥檢控官盤問許期間，故意隱瞞部份控方案情，褫奪他解釋取用女事主手機「不誠實」的意圖，顯然嚴重失職。裁判官將於下月二十七日作出裁決。

　　控辯雙方同意許智峯取用女EO手機的行為是事實，但就「不誠實」的部份尚有爭議。控方指許智峯案發翌日，在記招上剖白和致歉，已構成招認。惟裁判官提醒控方，許在記招上公開的內容或許不及庭上口供全面，但此差別不會構成「不誠實」，因為許有權在記招上保持緘默。

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