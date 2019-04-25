今次優惠仲有Smartech可以應付唔同場合嘅智能多功能煮食鍋，佢設置煲湯、煲水、煲粥、花茶、煮飯、煮麵、健康蒸煮及保溫八種煮食功能，O依家優惠價548元（原價828元）；另外全新推出嘅迷你三文治及窩夫機都好吸引，只要配合可拆式不黏塗層烤盤就自由轉換窩夫烤盤或三文治烤盤，肚餓即時食個Tea都得啦！現售298元（原價498元）。Smartech仲有其他母親節精選優惠，快啲Scan QR code去我哋嘅獨家訂購專頁選購啦！
智能廚房家電優惠 低至四折
今次優惠仲有Smartech可以應付唔同場合嘅智能多功能煮食鍋，佢設置煲湯、煲水、煲粥、花茶、煮飯、煮麵、健康蒸煮及保溫八種煮食功能，O依家優惠價548元（原價828元）；另外全新推出嘅迷你三文治及窩夫機都好吸引，只要配合可拆式不黏塗層烤盤就自由轉換窩夫烤盤或三文治烤盤，肚餓即時食個Tea都得啦！現售298元（原價498元）。Smartech仲有其他母親節精選優惠，快啲Scan QR code去我哋嘅獨家訂購專頁選購啦！
法官斥九子無視市民之苦 佔中判刑違法不認錯 四人即入獄
佔領中環發生五年後，「佔中九子」早前被判觸犯公眾妨擾等罪成，昨天在西九龍裁判法院判刑。戴耀廷和陳健民被判即時入獄十六個月；邵家臻和黃浩銘即時入獄八個月；朱耀明、鍾耀華和李永達判入獄但獲緩刑；張秀賢被判...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文翠珊無視內閣大臣及盟友警示 傳英允華為有限度參與5G建設
英國《每日電訊報》昨天報道，首相文翠珊無視內閣大臣們以及盟友美國的安全警示，決定有限度開放中國電信華為參與英國的5G網絡建設。 報道稱，由文翠珊擔任主席的國家安全委員會本周初同意，允許華為有限度參與5G天線設置等「非核心」基礎設施。 據報，儘管內政大臣賈偉德、外交大臣侯俊偉、國防大臣韋廉信、貿易大臣霍理林和國際開發大臣莫當特等閣員都對文翠珊的做法表達擔憂，指擔心予華為5G網絡建設會威脅英國家安全。國家安全委員會仍然做了這項決定。首相辦公室未對這項報道作出評論。 美國多月來嘗試阻止各國使用華為製造的通訊設備，指控對方可能會按中國官方指示，在它製造的設備中裝設「後門」，...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
防雨水破壞脆弱結構 攀山者登聖母院鋪防水布
巴黎聖母院四月十五日遭受大火重創，為保護教堂結構免再受損害，當局特別聘請專業攀山者為受損外露的部份鋪上合成的防水布。因為氣象局預測巴黎周四起會下雨，下周更會有雷暴。 上星期遭大火重創的巴黎聖母院，將面臨大雨，由於氣象局預測巴黎周四起會下雨，當局擔心雨水會令受大火損毀的聖母院更多屋頂部份倒塌，周二起為受損部份加上保護裝置，特別聘請專業攀山者和技工，以木板和防水布等保護聖母院，又用吊臂移走教堂內的雕像。 當局指保護措施只是暫時性，重建工程開始前，會安裝更穩固的上蓋。 有八百五十年歷史的巴黎聖母院上周一發生大火，三分二木建屋頂燒毀，露出大洞，尖塔亦倒塌，幸而兩座鐘樓未受波及。總...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
杏花邨中層兩房890萬沽
據《星島地產網》報道，二手再錄首置客承接個案，美聯助理聯席董事李聖智表示，柴灣杏花邨50座中層4室，面積約為547方呎，為兩房間隔，望開揚山景，以約890萬易手，呎價為16271元，買家為同區用家。原...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股四連挫創最長跌浪 季績參差 美股高位回落
美國大企業業績繼續成為市場焦點，當中受早前737 Max型號客機空難拖累的波音公司，勉強交出符合市場預期的業績，杜指截至昨晚10時半上升14點，報26671點，納指上升8點報8128點。歐洲三大股市窄...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴利淪負資產 皇馬難爆「基」
皇家馬德里鋒線除賓施馬外全數啞火，翼鋒加里夫巴利更成為雞肋，有傳會方即使找不到買家，今夏也要以外借方式將其甩手。今晚西甲快車上演次級馬德里打吡，銀河艦隊造訪主場有一定威力的基達菲，一於博和。 （Now632台周五凌晨3:30直播） 除了賓施馬外，皇馬其餘戰將入球都是單位數，本以為可取代C朗拿度肩負入球重任的加里夫巴利，各賽事近九場只有一球進帳，西甲僅累積八球連中堅沙治奧拉莫斯也不如。 放盤無人問津 這名威爾斯國腳表現低迷，消息指皇馬打算放盤套現卻乏人問津，現在連借用協議也可以考慮。 中場艾斯高和莫迪歷西甲亦各只有三球進帳，銀河艦隊單靠賓施馬一人有利對手佈防。基達菲上...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
公展中 AMG GT四門新跑王
身價高達三百萬元、馬力達639ps的全新Mercedes-AMG GT 63S 4-Door Coupe，早前於柴灣平治港島品牌中心開幕禮露面，吸引超跑玩家熱烈關注，是市場上少數可載四名成人的超跑。 ...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
嘲Chilam身形似多啦A夢 袁詠儀狂掃瘦身產品 迫老公減肥
47歲嘅美魔女袁詠儀(靚靚)，日前喺社交網誌Po相，見佢一家三口同友人搽泥漿遊船河好Happy，照片中着上三點式泳衣嘅靚靚身材好fit，反而丈夫Chilam圓碌碌仲有小肚腩，難怪被老婆取笑身形似多啦A...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——光榮化犯法 教壞下一代
二○一四年發生的佔中事件，包括戴耀廷、陳健民和朱耀明三名發起人在內的「佔中九子」，昨天判刑。法官的判詞彰顯法治精神，強調不容許以損害大眾的違法手段，強行達到一己的政治主張，並對所謂「違法達義」的錯誤觀念，給予一記沉重的當頭棒喝，年輕人必須引以為鑑。 九名被告早前被法庭判處公眾妨擾相關罪名成立，昨天戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘被判即時入獄、張秀賢判二百小時社會服務令、陳淑莊因病獲准押後判刑，而朱耀明、鍾耀華和李永達則判監但緩刑。 法官的判詞，發人深省。一是在自由社會享有無限大言論自由的說法，必然是錯誤的；二是，被告只顧自己政治理想，無視在港島上班的平民百姓因交通阻塞而受苦，...
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——幸運大兄連捷靠心思
昨日頭場的「幸運大兄」原本是後備馬，賽前一日因為「萬里威揚」退出得以補上，但配搭黃俊則不變，前駒練馬師何良的心思，明顯是貪騎者有五磅減，結果馬兒成功連捷，何良的如意算盤打得響。 馬場浮世繪
2019-04-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6