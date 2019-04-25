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﻿智能廚房家電優惠 低至四折

2019-04-25 列印
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　　仲有兩個星期多啲就到母親節，仲諗緊買咩禮物？雖然日日都見到阿媽，但係真係唔知買咩先啱心水，買家電就最穩陣，仲全家受惠O添！O依家頭條Jetso App同Smartech推出六款智能廚房家電網購優惠，好多精選智能廚房家電可以一機多用性價比極高，今次網購優惠仲免運費O添！其中激抵重點之一就係Smartech最近推出嘅智能蒸烤焗爐，佢將烤焗同蒸煮功能集於一身，內置二十個預設烹煮程式可以輕易煮出高難度及烹煮需時嘅菜式，而輕觸式面板及調校溫度和時間嘅旋轉按鈕設計操作簡單，O依家Jetso App優惠價都只係3,788元咋（原價5,998元）。

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